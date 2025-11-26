CAFÉ I VIMMERBY LÄGGS UT TILL FÖRSÄLJNING IGEN

Simon Sauma har fattat beslut om framtiden för sina restaurangverksamheter i Vimmerby. Det blir en fortsatt satsning på Mr. Burger och Café Royal ska läggas ut till försäljning.

Simon Sauma har i några års tid hållit Café Royal på Storgatan öppet under hösten och vintern och Mr. Burger på Magasinsgatan öppet under våren och sommaren. Efter årets sommarsäsong har krögaren fortsatt hålla Mr. Burger öppet och Café Royal stängt, vilket han tänker fortsätta med.

– Jag är här på Mr. Burger och det funkar inte att öppna och stänga ställen som jag har gjort under de senaste åren. Jag har tröttnat på det och det gör också att jag tappar kunder på båda ställena. Nu kommer jag hålla Mr. Burger öppet som vanligt, säger Simon Sauma.

Varför väljer du att lägga ditt fokus på Mr. Burger?

– Det handlar om att det är lättare att ha sommaranställda på Mr. Burger med tanke på att det är som en snabbmatsrestaurang. På Royal är det ett helt annat koncept och det behövs mer erfarenhet. Beslutet är helt och hållet fattat kring hur det ser ut under sommaren, säger Simon Sauma.

Hur har det varit att öppna det ena stället och stänga det andra stället?

– Det är helt enkelt som så att man förlorar på båda ställena. Jag har gjort så i tre år och förlorat på det. Det tar tid att få folket att komma tillbaka och man fyller lager och får massa mat över som vi inte har lyckats sälja när vi tänker stänga och då blir det en förlustaffär för mig.

Royal läggs ut till försäljning

Han berättar att han har fattat beslut om att lägga ut Café Royal till försäljning.

– Det ska läggas ut till försäljning. Det är ett beslut som har växt fram och det är kopplat till ålder, trötthet och personalbrist. Då känner jag att det är bäst att jag satsar på ett ställe. Jag har haft kontakt med mäklare som förhoppningsvis ska komma och titta på Royal nästa vecka. Då ska vi sitta ner och prata och vi får se vad blir av det.

Han har haft Café Royal ute till försäljning en gång tidigare och tror att intresset för lokalen är stort.

– Under de två senaste har jag haft många spekulanter, både från Vimmerby och utanför Vimmerby. Jag är helt säker på att det kommer gå att sälja Royal. Det är ett fint och mysigt ställe som är renoverat och har all utrustning man behöver. Det är också grönt från alla myndigheter. Jag hade goda siffror på Royal förr och det enda som behövs är nytt blod och en person med nya idéer.