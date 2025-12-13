Lage byggde Vimmerby i miniatyr i garaget – nu ställs modellen ut

Ingvor Lindersson har skänkt sin avlidne makes minatyrmodell av ett historiskt Vimmerby till föreningen Bevara Vimmerby. Under julskyltningen finns den att beskåda i Sandströms skyltfönster i centrala Vimmerby. Foto: Johanna Karlsson

I många år efter att han gått i pension arbetade Lage Linderson med sin modell av ett historiskt Vimmerby. Det praktiska arbetet med att snickra ihop de små miniatyrhusen gick hand i hand med ett gediget forskningsarbete. Tre år efter att Lage gått bort har nu hans hustru Ingvor Linderson skänkt modellen till föreningen Bevara Vimmerby som visar upp miniatyren i Sandströms skyltfönster under julskyltningen.

Det var efter att Lage Linderson för ett antal år sedan gick i pension som han ville ha en hobby att ägna pensionärslivet åt. Lage tyckte om att snickra och bygga, men hade också ett stort intresse för historia, och när de två intressena kombinerades föddes idén om att bygga ett historiskt Vimmerby i miniatyr.

– Han har alltid varit intresserad av allt gammalt. Och så älskade han att snickra och bygga. Han fick för sig att han skulle göra en miniatyr av Vimmerby, och det satte han i gång med där nere i verkstan i garaget hemma, berättar Ingvor Linderson, Lages fru.

Under många år samlade Lage information om äldre tiders Vimmerby. För honom var det viktigt att husen i miniatyren var korrekt avbildade, även om inte alla husen funnits samtidigt i Vimmerbys historia. Till exempel finns Vimmerbys gamla kyrka, som revs 1854, med i modellen, men också Stadshotellet som inte uppfördes förrän några år senare. Alla byggnader som finns avbildade i modellen är dock äldre än hundra år.

Sandström blev eld och lågor

Fram tills ungefär ett år före sin död arbetade Lage flitigt med modellen, men stoppades när orken tog slut i slutet av 2021.

– Han hade velat sätta små skyltar på alla husen där det stod vad de hette, men det hann han inte färdigt med innan han blev sjuk, berättar Ingvor.

Den ganska skrymmande modellen är inte helt lätt att placera i hemmet, och Ingvor hade en känsla av att hon ville att fler skulle få ta del av Lages modell. Efter att först ha hört av sig till Stadsmuseet Näktergalen som tyvärr inte heller hade plats för den, hörde hon av sig till föreningen Bevara Vimmerby. Mikael Sandström blev eld och lågor över modellen, och frågade om han skulle kunna få ha den i Sandströms skyltfönster under julskyltningen.

– Jag uppskattar det verkligen för Lage lade ned mycket arbete på modellen innan han blev sjuk, säger Ingvor. Jag vet inte säkert, för Lage sade aldrig något om det, men jag tror att hans tanke var att folk skulle få se modellen.

Så du tror att Lage att tyckt om att den nu står i skyltfönstret?

– O ja, det tror jag verkligen.

Vad händer med modellen efter julskyltningen?

– Mikael vill behålla den och så får vi se vad det kan bli av den, jag vet inte än. Jag är glad att den inte står hemma och blir bortglömd i alla fall!