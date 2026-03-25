Edyta kan bli Årets mäklarprofil i stentuff konkurrens – "Nästan svindlande"

"Jag har nog inte riktigt förstått det, för det är ett så fint pris att vara nominerad till", säger Edyta Hammar inför prisutdelningen på Grand Hôtel i Stockholm. Foto: Pressbild

Edyta Hammar kan prisas som ”Årets Mäklarprofil” på Sveriges största bostadsgala Guldhemmet, som arrangeras ikväll. – Det är nästan svindlande att tänka på, säger Edyta Hammar, på Svensk Fastighetsförmedling Vimmerby/Hultsfred/Vetlanda.

Plötsligt började det komma grattishälsningar på mobilen utan att Edyta Hammar, bosatt i Västervik, förstod riktigt varför. Det visade sig att hon var presenterad som en av fyra finalister i kategorin ”Årets Mäklarprofil” på arrangören Hemnets sociala medier.

– Jag blev chockad. Min första tanke var ”Kan det här verkligen stämma, jag???” Någon dag efter kom det blombud och ett litet brev om att jag var finalist, berättar Edyta Hammar.

Hur känns det nu att vara en av finalisterna?

– Det är förstås en jättestor ära. Jag har nog inte riktigt förstått det, för det är ett så fint pris att vara nominerad till. Det är verkligen ett kvitto på det man gör och har utfört under 20 år. Det är ju inget prestationspris på det sättet, utan man är nominerad och utvald av en jury.

Inte hunnit landa än

Trots att det hunnit gå ett par veckor säger sig Edyta Hammar inte riktigt hunnit landa i beskedet än.

– Det är så pass stort, tillägger hon.

Konkurrensen är ändå stentuff. Det finns väldigt många mäklarbyråer i landet, och bara inom Svensk Fastighetsförmedling är man runt tusen mäklare.

– Det är nästan svindlande att tänka på. Det blev extra pirrigt när jag började packa inför galan.

Ikväll är det nämligen dags, då avslöjas vinnaren på Guldhemmetgalan, som äger rum i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm, under ledning av programledaren David Hellenius.

Vad är det som ligger till grund för att du är en av finalisterna, tror du?

– Jag tror att mycket är mitt arbetssätt, att man uppmärksammat mitt varumärke och hur jag jobbar ut mot kund. Vid tidigare priser har det handlat om hur mycket jag sålt, det här priset kan man inte tävla sig till, utan det är en jury som bedömt. Man ska vara ett föredöme i mäklarkåren och mäklaryrket.

Edyta Hammar har vunnit en rad priser inom branschen tidigare, då baserat på försäljningsresultat och rekommendationer från kunder. Hon vann också pris på Guldhemmets allra första gala för sju år sedan, då som "Årets villamäklare", efter att ha sålt flest villor och fritidshus i hela landet.

Vad tror du om dina chanser att faktiskt ta hem priset Årets Mäklarprofil?

– Jag skulle vilja säga att jag redan känner mig som en vinnare genom att bli finalist. Men, tillägger hon, jag skulle bli otroligt glad om jag tog hem titeln. Sedan ser jag det som en rolig grej att få åka på, att få träffa andra inom branschen och dela erfarenheter. Det gör att jag inte väntar mig en vinst, utan jag känner att det är en vinst att komma så långt.

Totalt delas elva priser ut under kvällen där varje vinnare får du ett diplom samt ett mässingshus, designat av designbyrån Note Design Studio och skapat av klassiska Skultuna.