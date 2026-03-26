Edyta nådde inte hela vägen – tar med sig särskilt ett minne från galan

Edyta Hammar med diplomet som visar att hon var en av fyra finalister till priset "Årets Mäklarprofil". Tyvärr höll det inte riktigt ända fram. Foto: Privat

Edyta Hammar på Svensk Fastighetsförmedling Vimmerby/Hultsfred/Vetlanda stod i final med chans att bli Årets Mäklarprofil i går kväll. Nu blev inte titeln hennes, men hon ser sig ändå som en vinnare.

När Sveriges största bostadsgala Guldhemmet arrangerades av Hemnet på Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm var ljuset riktat på Edyta Hammar, i egenskap av en av fyra finalister till priset "Årets Mäklarprofil".

Hon gick dock inte hela vägen utan vinnare blev Benjamin Akyol på LF Fastighetsförmedling, Göteborg Nordost.

– Det är stentuff konkurrens och alla finalister är grymt duktiga. Alla är så värdiga vinnare, säger Edyta Hammar som inför galan sa sig känner sig som en vinnare, bara genom att bli finalist.

Hur var kvällen?

– Den var fantastisk. Det blev en sen kväll med mycket musik, fantastisk god mat och just att få träffa människor inom den egna kedjan och andra i branschen, och utbyta erfarenheter är så roligt, säger Edyta som hade en kollega från Svensk Fastighetsförmedling i Piteå som bordsdam.

Vad tar du med dig för särskilt minne från galan?

– Jag skulle nog säga glädjen och sammanhållningen. För även om vi är konkurrenter från olika byråer läggs det åt sidan en sådan här kväll och man har supertrevligt.