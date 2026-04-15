Årets stora gala närmar sig: "Som att prata med en femåring"

Så här såg det ut vid förra året gala. Per Lindqvist, ägare av Ica Kvantum, gjorde ett bejublat framträdande. Foto: Ossian Mathiasson

Det är dags för ännu en Vimmerbygala. Nu på fredag hålls den på Mässhallarna i Vimmerby och arrangerande Företagarna avslöjar att det blir en kväll att minnas. – Vi kommer att leverera den bästa galan hittills, säger ordförande Hampus Weth Wolmeryd.

Nedräkningen är igång och på fredag kväll är det dags för Vimmerbys företagare och andra att mingla, prisas och äta gott. Då arrangeras ännu en Vimmerbygala i Företagarna Vimmerbys regi och i år äger den rum på Mässhallarna i Vimmerby.

Förra året var Bysalen på Astrid Lindgrens Värld skådeplats.

På galan hyllas och prisas Vimmerbys eldsjälar, framgångsrika företagare och inspirerande profiler som anses sätta Vimmerby kommun på kartan. Ett nytt pris i år är Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris, där allmänheten har fått vara med och rösta fram en vinnare. Bakom det priset står Dagens Vimmerby tillsammans med Företagarna och Vimmerby Sparbank.

– Jag är supertaggad. För mig är Vimmerbygalan en av årets höjdpunkter. Då tänker jag både från ett privat perspektiv såväl som från ett styrelse- och företagarerspektiv. Första gången vi besökte galan var det vår väg in i näringslivsklimatet i Vimmerby. Det blev en genväg för oss som företagare att komma in i näringslivet i Vimmerby och det är en styrka som galan bygger på. Det är en del av pusselbitarna och därför blir jag ännu mer taggad. Jag vet vad galan kan betyda om den är bra och vi kommer leverera den bästa galan hittills, säger Hampus Weth Wolmeryd.

"Under Masken" är tillbaka

Förra året blev det en succé när "Under Masken", som bygger på "Masked Singer", var ett nytt inslag. Kända personer i trakten uppträder under maskering och så ska man lista ut vem som döljer sig bakom masken och vem som gör insatsen bäst.

Den kommer förstås tillbaka i år också.

– Hemlighetsmakeriet kring detta är frustrerande. Jag gillar att veta vad som händer och är orförande i föreningen, men skaparna av "Under Masken" håller så hårt på vilka deltagare är. Vi vet inte ens hur många som kommer sjunga, men det var en stark uppställning förra året och i år ska det vara minst lika bra. Maria (Karlsson) och "Pea" (Peter Thorstensson) drar ett superlass tillsammans med Patric Engqvist och Jacob Meijer. Det blir superhäftigt.

Hampus Weth Wolmeryd har tidigare pratat om att man fortsätter att levla upp och han vet knappt själv allt som kommer ske under kvällen.

– Galaveteranerna, som arrangerar detta, har träffats fler gånger än de brukar. Så det finns mer saker i görningen. Middagen kommer bara den vara värd att skriva hem om och vi kommer ha ett mingel där man förhoppningsvis får träffa både bekanta ansikten och nya ansikten. Man får skapa relationer som man kan dra nytta av. På Vimmerbygalan fick vi som campingägare en webbyrå, vi träffade snickrarna och leverantörerna. Det hoppas jag att andra kan dra nytta av också.

"Som att prata med en femåring"

Det kommer vara Fredrik Thalin och Patric Engqvist som leder galabesökarna genom aftonen.

– De har stått på scenen tidigare och det tisslas och tasslas mycket mellan dem. De planerar något och jag vet inte vad som är i görningen. Det är som att prata med en femåring som vet att det är bus på gång. Med de här två vet man att det kan bli ganska roligt också.

Förra året var det 260 som var på plats. Det var en ny rekordnotering. I år är det något färre.

– Vi är en bit över 230 så det är mycket folk som ska äta god mat och mingla. Vi ligger på historiskt höga nivåer och det vore konstigt om vi skulle växa varje år. Det kan bli en historiskt bra kväll detta och det är en kväll man inte vill missa.

Weth Wolmeryd erkänner också att han redan är lite nervös.

– Jag ska hålla en kort välkomstskål när man kommer dit. Det innebär att jag ska ställa mig på scen framför mina förebilder. Det är rätt coolt.