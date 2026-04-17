17 april 2026
Annons:

LIVE: Vi hårdbevakar galan – följ den med oss!

Vimmerbygalan är tillbaka på Mässhallarna det här året. I kväll är det dags. Följ vår liverapportering här. Foto: Ossian Mathiasson

NÄRINGSLIV 17 april 2026 15.00

Det ska minglas, delas ut priser och firas. Vimmerbygalan är här igen. 2026 års upplaga hålls på Mässhallarna och Dagens Vimmerby hårdbevakar den och här kan ni följa vår rapportering i realtid.

Annons:

Under fredagskvällen är det dags för Företagarna Vimmerby att hålla den årliga Vimmerbygalan på Mässhallarna vid Hotell Ronja. 

Under kvällen kommer följande priser att delas ut: 

*Årets företagare
*Årets unga företagare
*Årets nyföretagare
*Årets Vimmerbybo
*Årets värdskapspris
*Vimmerby Handels pris
*Årets sociala engagemang
*Vimmerby föreningsliv tillsammans pris
*Årets UF-företag
*Vimmerbys hjärta – folkets pris

Priserna och prisutdelningarna är förstås en stor del av aftonen, men utöver det blir det också trerättersmiddag, mingel och dessutom återvänder "Under masken", inspirerat av "Masked singer", som blev en stor succé förra året med Vimmerbyprofiler som uppträder maskerat. 

Dagens Vimmerby kommer vara på plats med duon Simon Henriksson och Ossian Mathiasson. Galan börjar vid 17.30 med mingel och programmet ska sätta igång vid 18.30-tiden från scen enligt körschemat. Här nedan kan du följa vår kommentering.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

