Datumet spikat – då blir det Vimmerbygalan 2026

Snart är Vimmerbygalan tillbaka. Den 17 april är det dags och nyheter utlovas. Foto: Ossian Mathiasson

Snart är det dags igen. Nu är datumet spikat för Vimmerbygalan 2026.

Precis som förra året kommer galan äga rum på Mässhallarna i Vimmerby. Nu avslöjar Företagarna Vimmerby, som är arrangör, att årets gala blir den 17 april.

"Markera kalendern och gör er redo för en magisk kväll. Alla är välkomna, man behöver inte vara företagare. Detta års gala utlovar en spännande nyhet som vi ser fram emot att avslöja inom kort", skriver arrangörerna i ett utskick.

På galan hyllas och prisas Vimmerbys eldsjälar, framgångsrika företagare och inspirerande profiler som anses sätta Vimmerby kommun på kartan.

"Det blir en kväll fylld av glamour, festligheter och stjärnglans. Förra året succé "Under Masken" kommer tillbaka även i år", skriver man.

"Fortsätter att levla upp"

Förra året såldes biljetterna slut helt.

"Håll ögonen öppna för mer information om biljettsläpp och program som kommer inom kort".

Företagarnas Hampus Weth Wolmeryd vill vara någorlunda hemlighetsfull inför årets gala.

– Vi fortsätter att levla upp. Företagarna i Vimmerby har jobbat med den framgångsrika basen som skapat Vimmerbygalan de senaste åren och kommer nu att sikta ännu högre. Visst kommer det en hel del nyheter, ingen gala är den andra lik, men vi kommer att hylla framgångar och fira tillsammans. Under Masken blev fjolårets stora snackis – och den kommer tillbaka, säger Hampus Weth Wolmeryd i en kommentar.