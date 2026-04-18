18 april 2026
Annons:

Lyrisk ordförande:

Hampus Weth Wolmeryd delar ut pris till Emilie Strid. Han var lyrisk över galan. Foto: Ossian Mathiasson

Lyrisk ordförande: "Dansar vi inte på borden blir jag besviken"

NÄRINGSLIV 17 april 2026 23.40

Vid 23-tiden var Vimmerbygalan över för vår tidning. Men ordförande Hampus Weth Wolmeryd hade fortfarande fest i sig.
– Dansar vi inte på borden blir jag besviken. 

Annons:

Det här var hans allra första Vimmerbygala som ordförande. Att han var belåten gick inte att ta miste på. 

– Jag är jättenöjd. Min insats är ganska liten. Det är de andra i styrelsen som gör ett hästjobb. Jag får ta kredd på plats, men de gör allt jobb inför, säger han. 

Han tyckte att stämningen var precis så som han vill ha den.

– Den är världsklass. Sett till de galor jag varit på har jag njutit mest av den här. Allt har flutit på och det har inte varit några större missöden. Det har verkligen funkat bra, säger han. 

Galan har stor betydelse för honom

För campingägaren själv har just Vimmerbygalan haft stor betydelse. Han var på sin första sådan 2019. 

– Det här var starten på min företagarbana i Vimmerby. Många andra här i kväll är debutanter och nya i gemet. Att då få den här plattformen med över 200 engagerade människor är stort. De är här för glädje och samverkan. 

Har du redan tankar inför nästa år?

– Massvis. Jag tycker att vi har relevanta priser som grund och de nya priserna har skapat en till brett. Det är en större plattform för nätverkande och meningsutbyte som är jättebra, säger Hampus Weth Wolmeryd. 

Hur fortsätter festen?

– Dansar vi inte på borden blir jag besviken. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

