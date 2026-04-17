17 april 2026
    Maria Carlsson får ta emot priset av förra årets pristagare Piroska Kallay. Foto: Ossian Mathiasson

MARIA CARLSSON FICK ÅRETS VÄRDSKAPSPRIS

NÄRINGSLIV 17 april 2026 21.23

Förra året fick utdelaren Piroska Kallay från Vimmerby Turistbyrå själv priset. I år gick hon upp och delade ut det till Maria Carlsson som driver Kalles Lek & Lattjo. 

Förra året blev mottagaren av årets värdskapspris något av en sensation. Piroska Kallay, som länge arbetat på turistbyrån, befann sig på scenen för att dela ut priset – men blev grundlurad av Kristina Alsér.

– Jag blev sur förra året och tycker att någon blev lurad på ett pris. Vimmerby är så duktiga på värdskap att alla här inne kunde ha fått det, säger hon.

I motiveringen berättade man bland annat om att modiga treåringar möter nyfikna sjuåringar och lekfulla vuxna. Verksamheten beskrivs ha utvecklats till en plats där flera generationer möts. 

I år var Piroska Kallay alltså tillbaka på scenen för att dela ut priset som vanligt. 2025 års värdskapspris tilldelades Maria Carlsson, som i många år drivit Kalles Lek & Lattjo i Vimmerby. 

Döpt efter hennes farfar

Leklandet, som är döpt efter hennes farfar Kalle Carlsson av många känd som "Kalle i Grinderum", öppnades officiellt sommaren 2014. Det blev då Vimmerbys första lekland i detta stora slag.

– Jag har blivit lurad i år, utbrister hon framme vid scenen. 

Tydligen hade Maria, som själv är med i planeringen av galan, trott att det var Hampus Weth Wolmeryd som skulle prisas. 

– Piroska är lurig, det är lite payback-time, eftersom jag var med och lurade henne förra året. Jag är inte sur, jag är ganska glad, säger Maria Carlsson.

"Tror du att du kan göra det bättre själv?"

Tankarna på att öppna ett lekland föddes när hon själv hade ett rymningsbenäget barn på två och ett halvt år hemma samt en bebis. 

– På vintern med taskigt väder fanns det inte så mycket i Vimmerby. Jag var runt på lekland och märkte att det var bra ställen, men kände att man kunde ändra mycket. En vän tröttnade på mig och sa "tror du att du kan göra det bättre själv?", berättade Maria Carlsson.

Efter det åkte hon runt med sin egen expertpanel och så föddes Kalles Lek & Lattjo här.

– Vi hade det tufft under pandemin och många lekland fick slå igen. Vi repade oss och har satsat mer på cateringen nu. Det är ett ben till att stå på och det gör oss lite mer stabila.

När hon får frågan om vad som finns i kikaren framåt vill hon vara något hemlighetsfull.

Fakta

Motiveringen till Maria Carlsson och Kalles Lek & Lattjo lyder:

"Årets vinnare har en fantastisk förmåga att förvandla vardagen till små äventyr fyllda av energi, fantasi och skratt. Här möts den modiga treåringen, den nyfikna sjuåringen och den lekfulla vuxna av ett varmt och entusiastiskt välkomnande.

Med hjärta och omtanke har verksamheten utvecklats till en plats där flera generationer möts och delar upplevelser med varandra. Ett fint exempel på hur glädje och gemenskap får blomma och hur små ögonblick kan skapa stora minnen.

Vinnaren av årets värdskapspris är Kalles Lek & Lattjo.”

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

