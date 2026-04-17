Första priset utdelat – Adrian, Jacob och Otto tog hem årets UF-företag

Otto Johansson, Jacob Passmark och Adrian Milton har skapat och driver UF-företaget Jersey Hangers UF som prisades på Vimmerbygalan i afton. Foto: Ossian Mathiasson

Årets UF-företag är Jersey Hangers UF som drivs av Jacob Passmark, Otto Johansson och Adrian Milton. Det avslöjades precis nyss på Vimmerbygalan.

Likt det brukar togs den första prisutdelningen lagom innan förrätten var redo att möta de många gästerna. Det allra första priset var även i år Årets UF-företag.

Det gick i år till Jerseyhangers UF med de tre ungdomarna Adrian Milton, Jacob Passmark och Otto Johansson. Företaget tillverkar specialdesignade galgar för sporttröjor.

Vimmerby fabriks- och hantverksförening Maria Carlsson var fyndig när hon presenterade vinnarna genom att säga att hon hoppas att årets UF-företag hänger kvar och etablerar sig under lång tid framöver.

– Vi gör hockeytröjor, fotbollströjor, basketlinne, allt du kan tänka dig, säger Jacob Passmark.

Idén från en lärare

Idén kom från Robert Davidsson, en lärare på Vimmerby gymnasium. Det är Adrian Milton som jobbar med CAD-ritningen.

– En 3D-ritning som man ritar upp för att sedan printa ut, säger han själv.

Den viktigaste lärdomen de dragit från sin tid som unga företagare är att ha tålamod. Nu återstår att se om de fortsätter.

– Det vore kul att fortsätta, säger Adrian Milton.