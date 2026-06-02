Nytt liv i klassiska lokalen – de öppnar ny restaurang

Gula Kiosken i Vimmerby har en anrik historia. I flera år har restauranglokalen på Bondebygatan varit stängd – men alldeles snart får den nytt liv.

Det är Linköpingsborna Mohammad Azizi och Jan Heidari som tagit över fastigheten och inom kort öppnar restaurang under namnet Grillhuset.

Duon driver en pizzeria i Linköping tillsammans och Heidari har ytterligare en restaurang i Östergötlands residensstad. När de fick nys om Gula Kiosen i Vimmerby slog de till. Planen var att öppna redan i veckan, men det har nu förskjutits.

– Vi hade hoppats på imorgon, men det blir nog nästa vecka. Vi ska prata med kommunen igen och hoppas på nästa vecka, berättar Mohammad Azizi när DV gör ett besök mitt under förberedelserna.

"Hoppas att det ska gå bra"

Planen är att börja med pizza och sedan utöka med ett grillutbud med korv och hamburgare.

– Min kompis såg den här fastigheten och vi kände att det var ett bra läge. Jag bor i Linköping och jag och min kollega har en pizzeria där. Nu hittade vi detta och vill satsa här. Jag tror att det blir trevligt. Vi har ingen koppling till Vimmerby sedan tidigare, men det ska bli roligt att komma igång nu och vi hoppas att det ska gå bra.

Gatuköket Gula Kiosken har många år och många ägare på nacken. De sista försöken att väcka liv i lokalen har misslyckats relativt fort, men Azizi tror på läget på Bondebygatan.

– Jag kan inte alla områden i Vimmerby så, men jag tror att det här blir bra för oss.