Nationaldagen kommer till Djursdala: "Måste fira även om det regnar"

Jacob Käll i Djursdala SK ser fram emot att fira nationaldagen i Djursdala. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Mostphotos

Sedan ett antal år tillbaka flyttar nationaldagsfirandet runt bland kransorterna i kommunen. Nu har turen kommit till Djursdala, där firandet äger rum vid hembygdsgården. – Det är ett hedrande uppdrag, säger Jacob Käll, aktiv i Djursdala SK.

Kommunen och det samlade föreningslivet i Djursdala står bakom nationaldagsfirandet nu på lördag. Det är Djursdala SK, Betel, hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen.

Planeringen har pågått länge och nu finns programmet tillgängligt för alla. Samlingen sker vid Lindstorps kulle och därefter tågar man gemensamt ned till hembygdsgården tillsammans med Vena musikkår.

Det blir flagghissning, folkdanslaget är på plats och kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) håller nationaldagstalet. Silvervoice uppträder och därefter blir det också tal av Isoud Ottens.

– Hon (Isoud) är en entusiast från Nederländerna som flyttat till Sverige och har ett ställe i Björnhult utanför Djursdala. Hon talar god svenska och är en riktig Djursdala- och svenskvän, berättar Jacob Käll, som är aktiv inom Djursdala SK.

Mycket på programmet

På programmet finns också utdelning av flaggor och tillika kultur- och fritidspriset, som i år förärats Ann-Britt Frost. Klang Studios barnkör avslutar sedan firandet av vårt land i Djursdala.

– Det är ett hedrande uppdrag att få göra det för och tillsammans med kommunen. Vi jobbar bra ihop med Daniel (Johansson) på Fabriken och det är ett samarbete mellan föreningarna i Djursdala. Vi har planerat det här tillsammans och från DSK kommer jag, Annie (Hermansson) och "Fredde" (Milton) i alla fall vara på plats och bland annat grilla. Betel står för kaffe och fika, berättar Jacob Käll.

Han var själv högst inblandad i politiken när beslutet om att låta nationaldagsfirandet få vandra runt i kommunen togs.

– Jag tycker att det är jättebra. När jag var KSO var det någon kvinna som ringde och var arg för att det inte var i Vimmerby, men det var också den enda. Annars tror jag folk uppskattar det och det har varit bra uppslutning på de andra platserna.

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"Måste fira även om det regnar"

Väderprognosen är väl det som kan oroa, men det finns förhoppningar om att många vill uppmärksamma Sverige just i natursköna Djursdala.

– Daniel (Johansson) säger att 300 inte vore konstigt om det kom, men det är svårt att veta innan. Vi hälsar i alla fall alla välkomna ut till oss i Djursdala och man måste fira nationaldagen även om det regnar lite, säger Jacob Käll.

Premiären av nationaldagsfirandet på det här sättet ägde rum i Frödinge. Därefter har kommunen varit i Södra Vi och Storebro också.