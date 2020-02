Nattugglor på bokrea i Vimmerbys bokhandel

Ett bokälskande gäng intog Vimmerbys bokhandel under natten till idag. Flera kunder hade redan laddat upp med förhandstitt i bokreakatalogen. Andra gick strosande runt och njöt av atmosfären.

Prick klockan 24.00 öppnades dörren till bokhandeln i Vimmerby för att släppa in bokreakunderna om hängde på låset. Ett tiotal var först in och under den en och halva timmen som butiken var öppen kom cirka ytterligare tjugo. Stämningen var på topp och ägarna Annicha Gustafsson och Tove Karlstedt svarade glatt på frågor om författare, boktitlar och sortiment.

Extra glada var före detta bokhandlarna Birgitta och Hans Göran Hansson.

– Eftersom vi hade bokhandeln här i Vimmerby mellan 1997 till 2006 har vi erfarenhet av bokreor. Vi vet hur mycket jobb som ligger bakom, säger Birgitta.

Är med som stöd

Hon har just hittat den omtalade boken Ålevangeliet medan maken Hans Göran slagit till på en bok skriven av Marianne Cedervall.

– Jag gillar hennes böcker. Hon är rolig och har ett roligt vokabulär, säger han.

Eva och Jan Henriksson var på plats eftersom Eva älskar böcker.

– Jag är med som stöd, säger Jan medan Eva visar upp en bok av Sara Lövestam.

– Hon är en riktigt duktig författare och när hon var liten satt jag barnvakt åt henne.