HOTADE HELA VIMMERBY – DÖMS NU FÖR FLERA BROTT

En man som hotade hela Vimmerbybo döms nu för flera allvarliga brott. Foto: MostPhotos

Den man som hotade med att genomföra ett vansinnesdåd i Vimmerby 2022 döms nu för flera brott. Det rör sig om barnpornografibrott, grovt förtal, förtal, sexuellt ofredande och olaga hot bland annat.

Sommaren 2022 skrev Vimmerbybon, som var anonym, ett hatiskt inlägg på en blogg. Han hotade där med att genomföra ett vansinnesdåd i Vimmerby.

”Jag ger folket här en månad till, HÖGST, att bättra sig och börja behandla mig som en människa. Tar de inte denna chans kommer det att hända något som verkligen sätter Vimmerby på sverigekartan”, skrev han i ett blogginlägg och fortsatte:

”Folket här måste straffas för sin otrevlighet, och jag kanske kommer att sätta en hämnd i verket som inte kommer att lämna någon oberörd, milt sagt” och lite längre ned använder han själv ordet vansinnesdåd.

Kommunens säkerhetssamordnare Håkan Westerback informerades om inlägget och förde informationen vidare till polisen.

– Det är väldigt ovanligt, men har förekommit några gånger under mina år. Datorns intåg har spelat in där och det är lätt att skriva sådant här. Man måste ta det här på allvar till en början och göra vad man kan för att förhindra det, sa kommunpolisen Håkan Karlsson, som menade att det inte fanns skäl för Vimmerbyborna att känna oro.

Döms för flera brott

Nu döms mannen, som är i 50-årsåldern, för flera andra brott: barnpornografibrott, två fall av förtal, grovt förtal, olaga hot, fem fall av olovlig identitetsanvändning och sexuellt ofredande. Flera av brotten är ett antal år gamla. Han frias även för en åtalspunkt som rör olaga förföljelse.

När det gäller det sexuella ofredandet handlar det om ett brev med tydligt sexuellt innehåll som mannen skickade till en kvinna som bor i en annan del av landet i maj 2022. Brevet skrev han i ett annat namn – en person som var en tidigare vän till honom. "Vännen" bodde på samma gata som kvinnan. Enligt Vimmerbybon var den tidigare vännen skyldig honom pengar och hans avsikt var att kvinnan skulle gå till vännen, som i sin tur skulle förstå att brevet var från honom och då inse allvaret.

Kvinnan har berättat att hon kände obehag och när hon i efterhand forskat och förstått att den som påstods vara brevskrivaren bodde i närheten av henne kände hon ett extra stort obehag.

Fotograferade kvinnor utanför butiken

En Vimmerbybo i 40-årsåldern har varit extra utsatt av honom. Mannen har en chefsposition på en butik i Vimmerby, men känner inte till den nu dömde mer än som en kund i butiken.

En sommardag 2022 stod mannen i 50-årsåldern utanför butiken och fotograferade kvinnor som gick förbi. Några veckor senare hände samma sak igen, fast den här gången inne i butiken. Chefen gick då fram till mannen och förklarade att det här beteendet inte var okej.

Efter det började chefen bli informerad om att personer fått brev som såg ut att komma från honom. Ett var till hans pappas chef och breven gick även till flera andra personer. Flera av brevens innehåll bestod av sexuell natur. Ett flertal personer hörde därefter av sig till Vimmerbybon, som fick försöka förklara att han inte hade skrivit breven. Hela hans familj påverkades av detta och han undrade mycket över vem som kunde vilja honom illa.

Hotbrev kring jul

I december 2023, när det varit ett långt uppehåll med breven, fick chefen själv ett brev, där det stod att "julhelgen i år kan komma att bli ödesdiger för dig".

Just det brevet var det som påverkade honom mest personligen. Han kände en oro för sig själv och hela familjen, och tittade sig över axeln.

På en blogg har mannen också skrivit att Vimmerbybon haft en sexuell relation med en kollega på sin arbetsplats i Vimmerby.

Ute på parkeringen gick en vän till Vimmerbybon fram till mannen i 50-årsåldern och efter det insåg han att det var han som låg bakom det hela. Den man som nu döms bad sedan om ursäkt till Vimmerbybon.

Startade blogg i en anställd kvinnas namn

Men även andra anställda i butiken drabbades. Mannen i 50-årsåldern startade en blogg i en kvinna i 35-årsålderns namn och skrev där ett 15-tal inlägg. Det var en kollega som upptäckte bloggen och det verkade som att personen bakom den hade kunskap om butikspersonalen.

Kvinnan som då jobbade i butiken kände en oro över att vara på arbetet och tycker att det känns fruktansvärt att någon använt hennes namn. Varför mannen valde ut henne förstår hon inte.

Ytterligare en kvinnlig anställd i butiken förekom mycket i bloggen och blev chockad när hon förstod att de här inläggen fanns.

Mannen har själv uppgett att han haft ett långt alkoholmissbruk bakom sig när han flyttade till Vimmerby. Han har aldrig tidigare känt sig så utfryst på någon annan ort och blev väldigt ledsen för det.

När folk inte hälsade på honom blev han till slut arg och han beskrev det som en "tryckkokare som exploderade". Han kände sig kränkt och nedtryckt av chefen i butiken och började därför skicka brev i dennes namn. Varför han valde att dra in den specifika kvinnan när han startade bloggen vet han inte.

Den tredje personen i butiken har mannen trott varit en annan kvinna än den som sedan satt i rättssalen. Hans syfte var att komma åt hela butiken.

Tidigare ostraffad

När det gäller barnpornografibrottet handlade det om att mannen hade drygt 350 barnpornografiska bilder varav merparten var att betrakta som övergreppsmaterial mot barn. Sex av bilderna var särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial mot barn.

Bilderna var på unga nakna flickor som han hittat på en rysk sökmotor. Han säger att det "sjuka växte fram hos honom" och handlade om en generell känsla av att han inte brydde sig om något.

Mannen har erkänt merparten av gärningarna, men anser själv inte att det rör sig om olaga förföljelse. Det håller tingsrätten med honom om.

"Det är enligt tingsrättens mening inte tillräckligt att gärningarna sammantaget ska rubriceras som olaga förföljelse", skriver man och dömer i stället mannen för vart och ett av brotten.

Flera får skadestånd

Mannen är tidigare ostraffad, men frivården bedömer att risken för återfall i såväl generell kriminalitet som sexualbrott är förhöjd. Tingsrätten anser dock att det saknas särskild anledning att befara att mannen, med vissa fortsatta stödinsatser, kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Han döms därför till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 8 000 kronor.

Till kvinnan som fick brevet med sexuellt innehåll ska han betala 10 000 kronor i skadestånd. Till chefen i Vimmerby ska han betala 40 000 kronor i skadestånd och till kvinnan, vars namn han använde för bloggen, ska han betala 45 000 kronor i skadestånd. Till den tredje anställde i butiken ska han betala 20 000 kronor i skadestånd. Allt avser den kränkning de utsatts för.