JUST NU: Populärt event tillbaka med ny arrangör – ”Fått blodad tand”

Öltältet gör comeback, nu med Stadshotellet som arrangör. ”Vi har känt en enorm energi och glädje från alla som besökt vårt öltält vid hockeymatcherna", säger Martina Bergqvist. Foto: Pressbild

Öltältet gör comeback i Vimmerby. Vimmerbyborna förtjänar en riktigt härlig start på sommaren, tycker Stadshotellet som blir ny arrangör. Foto: Stefan Härnström

Efter ett uppehåll i fjol kommer populära eventet Öltältet tillbaka i Vimmerby – nu med Stadshotellet som arrangör. – Vi har fått blodad tand”, säger hotellchef Martina Bergqvist, som vill att det ska bli en hyllning till sommaren.

På lördagsförmiddagen släppte Vimmerby Stadshotell nyheten att Öltältet gör comeback. Det har arrangerats sedan mitten av 00-talet, men i somras ställde Brygghuset in festen.

Nu återupplivar istället Stadshotellet, som man säger, ett av stadens mest uppskattade inslag.

– Efter succén med öltält i samband med flera av Vimmerby Hockeys hemmamatcher har Vimmerby Stadshotell fått blodad tand, säger Martina Bergqvist i ett pressmeddelande.

”Vi har känt en enorm energi”

Så nu tar hotellet nästa steg genom att återuppliva Öltältet i Vimmerby – denna gång som en stor sommarfest i Källängsparken den 29-30 maj 2026 – förutsatt att alla tillstånd går igenom, tillägger hotellet.

– Vi har känt en enorm energi och glädje från alla som besökt vårt öltält vid hockeymatcherna. Därför kändes det helt naturligt att ta konceptet vidare och skapa något ännu större för hela Vimmerby. Syftet med arrangemanget är enkelt: att fira att sommaren äntligen är här.

"Driver oss att skapa något riktigt bra"

Tidigare år har öltältet lockat omkring 3 000 besökare totalt, nya arrangören hoppas och tror att intresset blir fortsatt stort.

– Det är alltid lite pirrigt när man arrangerar ett stort event, men just det gör det också extra roligt. Det driver oss att skapa något riktigt bra för alla som kommer och vi gillar verkligen när det blir en härlig mix av folk", säger Martina som ser framför sig att Källängsparken ska fyllas av livemusik, god mat, härliga människor och somrig atmosfär, säger Martina Bergqvist och fortsätter:

– Vimmerbyborna förtjänar en riktigt härlig start på sommaren. Vi vill skapa en avslappnad folkfest där alla känner sig välkomna – oavsett om man kommer för musiken, maten, eller sällskapet.

Området kommer att hägnas in, men det kommer vara fri entré fram till kl. 20.00 på fredagen. Därefter tas en entréavgift och det kommer finnas både en- och tvådagarsbiljetter att köpa i förväg.

Vimmerby Stadshotell hoppas att sommarfesten i Källängsparken ska bli en ny återupplivad tradition. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med Stadshotellets dryckesleverantör Åbro Bryggeri, vilket man menar kommer sätta en tydlig lokal prägel på kvällen.