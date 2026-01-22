KÄND ARTIST KLAR FÖR SOMMARENS ÖLTÄLT I VIMMERBY

Peg Parnevik kommer uppträda på öltältet i Vimmerby i slutet av maj. Foto: Bildbyrån

Klassiska öltältet gör comeback i Vimmerby i sommar. Nya arrangören Vimmerby Stadshotell har gjort klart med sitt första artistsläpp till sommarens festligheter. Peg Parnevik kommer uppträda i Källängsparken på lördagskvällen.

Vimmerby Stadshotell har anordnat populära öltält i samband med flera av Vimmerby Hockeys hemmamatcher.

Nu tar Vimmerby Stadshotell nästa steg och ser till att öltältet i Källängsparken gör comeback.

Det blir en stor sommarfest i Källängsparken den 29–30 maj. Första artistsläppet presenterades på torsdagen och det handlar om Peg Parnevik som kommer till Vimmerby.

”Vi har känt en enorm energi och glädje från alla som besökt vårt öltält vid hockeymatcherna utanför VBO Arena. Därför kändes det helt naturligt att ta konceptet vidare och skapa något ännu större för hela Vimmerby. Att få presentera Peg Parnevik som första artist känns fantastiskt och sätter verkligen tonen för helgen,” säger Martina Bergqvist, hotellchef på Vimmerby Stadshotell.

Hotellet skriver i pressmeddelandet att Peg Parnevik är känd för sin starka scennärvaro, smittande energi och hitlåtar som fått hela Sverige att sjunga med. Hon intar scenen på lördagen och blir ett självklart dragplåster under sommarfesten. Fler artister, DJs och lokala förmågor kommer att presenteras längre fram.

Både endags- och tvådagarsbiljetter kommer att finnas till försäljning och förköpsbiljetterna släpps den 30 januari.

”Vimmerbyborna förtjänar en riktigt härlig start på sommaren. Vi vill skapa en avslappnad folkfest där alla känner sig välkomna – oavsett om man kommer för musiken, maten eller sällskapet,” Jag hoppas verkligen det blir en succé så vi kan utveckla ännu mer kommande år", säger Martina Bergqvist.