04 mars 2026
Storpublik väntas när VH kan avgöra:

Publikfest i VBO Arena under sjunde och avgörande kvalmatchen mot Tingsryd i fjol. I kväll har VH en ny chans att säkra kontraktet på hemmais mot Södertälje. Foto: Ossian Mathiasson

Storpublik väntas när VH kan avgöra: "Ser väldigt bra ut"

ISHOCKEY 04 mars 2026 17.00

Om ett par timmar har Vimmerby Hockey chansen att säkra nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan och visst sluter Vimmerbyborna upp. Hittills är 1 250 biljetter sålda till matchen mot Södertälje.
– Att vi landar någonstans runt 1 400 känns rimligt, säger klubbens vice ordförande Martina Bergqvist.

Vimmerby Hockey har spelat till sig ett drömläge i Hockeyallsvenskan och har allt i egna händer.

I kvällens hemmamatch mot Södertälje i VBO Arena räcker det med två poäng för att säkra kontraktet. 

Redan nu är 1 250 biljetter sålda och Martina Bergqvist är hoppfull om att siffran ska öka ytterligare.

– Det ser väldigt bra ut. Runt 1 400 borde vara rimligt och det känns jättebra, säger klubbens vice ordförande.

Fest på Stadshotellet

Själv kommer hon att jobba i VH-shoppen under matchen och ser fram emot avgörandet.

– Alla är laddade, nervösa och glada på samma gång. Det blir spännande!

Om Vimmerby Hockey fixar nytt kontrakt väntar fest på Stadshotellet.

– Det blir det. Både i dag men framförallt på lördag. Vi får se hur spontant det blir, säger Martina Bergqvist som själv är hotellchef på Stadshotellet.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

