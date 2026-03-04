Storpublik väntas när VH kan avgöra: "Ser väldigt bra ut"

Publikfest i VBO Arena under sjunde och avgörande kvalmatchen mot Tingsryd i fjol. I kväll har VH en ny chans att säkra kontraktet på hemmais mot Södertälje.
Foto: Ossian Mathiasson
Vimmerby Hockey har spelat till sig ett drömläge i Hockeyallsvenskan och har allt i egna händer.
I kvällens hemmamatch mot Södertälje i VBO Arena räcker det med två poäng för att säkra kontraktet.
Redan nu är 1 250 biljetter sålda och Martina Bergqvist är hoppfull om att siffran ska öka ytterligare.
– Det ser väldigt bra ut. Runt 1 400 borde vara rimligt och det känns jättebra, säger klubbens vice ordförande.
Fest på Stadshotellet
Själv kommer hon att jobba i VH-shoppen under matchen och ser fram emot avgörandet.
– Alla är laddade, nervösa och glada på samma gång. Det blir spännande!
Om Vimmerby Hockey fixar nytt kontrakt väntar fest på Stadshotellet.
– Det blir det. Både i dag men framförallt på lördag. Vi får se hur spontant det blir, säger Martina Bergqvist som själv är hotellchef på Stadshotellet.