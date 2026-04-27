VIDEO: Finstämd musikgudstjänst med Frallan och Sofia

Fredrik "Frallan" Jonsson och Sofia Fälth uppträdde vid gudstjänsten på söndagen. Foto: Stefan Härnström

Söndagens gudstjänst i Södra Vi hade musiktema då Fredrik "Frallan" Jonsson tillsammans med Sofia Fälth framförde musik i den välbesökta kyrkan.

Sångerna de spelade var egna finstämda sånger om livet och människoöden. Gudstjänstens andakt leddes av kyrkoherde Anita Waernqvist och kollekt samlades in till Barncancerfonden.