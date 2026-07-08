Så blir årets upplaga av Visfestivalen – ”Det kommer överraskningar”

I veckan är det dags för den årliga Visfestivalen i Västervik. Arkivbild från förra året när Markus Krunegård stod på scen. Foto: Tess Hartikka

Det drar ihop sig inför Visfestivalen 2026 och generalen Calle Åstrand hoppas på fint väder och en vinst i den årliga bouletävlingen.

Sedan 1966 har Visfestivalen ägt rum i slottsruinen i Västervik och nu sker de sista förberedelserna inför årets upplaga.

I fredags, nästan exakt en vecka innan festivalen drar i gång, kom beskedet att biljetterna är slutsålda. Det är ungefär 1 300 biljetter per kväll som det rör sig om.

– Vi räknar platserna på onsdagen, när vi sätter ut bänkar och då vet vi exakt hur många vi har, och det är lite olika från år till år. Det kan vara så att vi kan släppa några få biljetter på dörren, men det kommer inte vara många i år, säger Visfestivalens vd Calle Åstrand.

De senaste åren har biljetterna sålt slut någon vecka i förväg.

– Det är bra, men dock kan jag önska att folk köper sina biljetter ännu tidigare. Nu när det är slutsålt får jag väldigt många samtal om att man vill köpa en biljett, men det är ju inte så lätt att säga en biljett som inte finns.

”Det kommer överraskningar”

Som vanligt har Visfestivalen ett starkt startfält, med något för alla.

– Jag tycker det är jättebra blandning på artister, nytt och gammalt, vitt och brett.

I vintras meddelade Visfestivalen att alla artister var klara och hade presenterats, men det ser ut att bli några överraskningar för publiken.

– Det kommer överraskningar, men de kommer jag inte tala om för då är det ingen överraskning.

Vad är dina förväntningar inför helgen?

– Jag hoppas att vädret blir bra. Det blir alltid en mycket trevligare festival om vädrets makter är med oss.

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Bouletävling mellan artister och personal

För fjärde året i rad blir det även boulekamp mellan personalen och artisterna, med husbandet Fest totale i spetsen.

– Artisterna tycker det är roligt. Boule är ganska lättsamt och trevligt. Det är ingen större ansträngning, så det man ju ställa upp på.

Det ryktas att artisterna har fått kalla in förstärkning till i år, för att personalen nämligen har kammat hem segern alla tre åren.

Vad har ni för strategi?

– Vårt lag vilar oss i form, och spelar en gång om året. Men jag har sett smygbilder från artisterna och de har haft bouleträningar under åren, så vi får se hur bra de är i år.

Boulekampen äger rum på fredagen och tillsammans samlar man in pengar till den ideella organisationen Vinternatt i Västervik.

– Så vill man se artisterna förlora i år igen, så får man vara i Båtsmansgränd klockan 15, säger Calle Åstrand och skrattar.