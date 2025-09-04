Äldre på landsbygden kan få äta med skolbarnen: "Kan vara igång efter årsskiftet"

Äldre och skolbarn som äter tillsammans? Det kan bli verkligheten i både Frödinge och Tuna. Foto: MostPhotos

Vid årsskiftet stängdes restaurangerna på Frödala och Solgläntan. Nu tittar man på en lösning med att de äldre ska kunna äta i skolmatsalarna i Frödinge respektive Tuna. – Antingen att man kan äta där eller hämta maten där och äta i samlingslokalerna, säger BUN:s ordförande Lars Sandberg (C).

Protesterna var relativt stora efter kommunstyrelsens beslut att stänga restaurangerna – eller de öppna matsalarna som det egentligen hette – för äldre som bor i lägenheter på Frödala i Frödinge, Solgläntan i Tuna och Granen i Vimmerby.

Bland annat startades en namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan, men den räckte inte hela vägen in. Det skedde också en manifestation i samband med ett fullmäktigesammanträde.

Vid årsskiftet stängdes dock restaurangerna och har nu varit stängda i drygt åtta månader. På Granen har vår tidning flera gånger berättat om att man är inne på en lösning med att flytta restaurangskolan till Granen. Det är fortsatt planen, men det här lägger, med anledning av uppsägningstider i nuvarande lokal, en tid framåt.

– Det har inte hänt något sedan du intervjuade mig om det här senast. Men det är fortfarande vår avsikt och vi ser då att restaurangeleverna kan få öva på att laga mat samtidigt som de äldre får lagad mat. Det är två flugor i en smäll, säger Lars Sandberg (C).

"Gemenskapen är viktig"

Dessutom tittar kommunen nu på en lösning vad gäller mat åt de äldre på Frödala och Solgläntan också. En utredning har redan skett och varit uppe i samhällsbyggnadsutskottet.

Förslaget från i våras var att öppna skolmatsalarna i Frödinge och Tuna även för de äldre på Frödala och Solgläntan. Samhällsbyggnadsavdelningen menade att skolans lokaler inte är tillgängliga för allmänheten inom ramen för skolans verksamhet.

Men där var Lars Sandberg (C) inte nöjd med utredningen, som han anser gjort en alltför snäv och ensidig tolkning av skollagen.

– Det blev stora reaktioner när matsalarna lades ned och då tänkte vi att det kanske går att ordna något ihop med skolan och nyttja så att skolmaten även kan servereras till de äldre. Vi har sett att gemenskapen som de äldre får tillsammans är viktig och därför lade vi det här utredningsförslaget kring hur man skulle öppna matsalarna i kransorterna. Det är Frödinge och Tuna som är aktuellt och inne i Vimmerby ser att vi den möjligheten inte finns. Där finns det knappt plats för eleverna, säger Lars Sandberg, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ska titta på det igen

Utredningen tycker han inte blev tillräckligt väl utförd.

– Man hänvisade till skollagen och att obehöriga inte får vistas på skolområdet. Så långt stämmer det ju, men det finns också en definition av vem som är obehörig och inte. Har man ett ärende eller anmält sig för något, så är man ju inte obehörig. Man kan inte kategoriskt säga att ingen ska komma in. Då stoppar man ju hantverkare och andra också.

Det gjorde att Sandberg yrkade återremiss vid senaste sammanträdet med samhällsbyggnadsutskottet.

– Jag vill att man tittar på det här igen och exakt hur det ska lösas vet jag inte.

Det blev en omröstning om återremissen och majoritetens ledamöter röstade för. Oppositionen, representerat av Niklas Gustafsson (M), röstade för förvaltningens förslag.

– Nu vill jag att den här utredningen görs ihop med barn- och utbildningsförvaltningen. Det är BUN som har ansvaret och man får titta på hur man ska lösa frågan med obehöriga. Min förhoppning är att det ska kunna lösa sig på något sätt.

Kan vara igång efter årsskiftet

Sandberg hoppas nu att man ska komma fram till att de äldre på orterna antingen ska kunna gå och äta i matsalarna eller hämta maten där och äta i sina samlingslokaler på respektive boende.

– Det är just för gemenskapens skull. Jag tänker att utredningen bör vara klara nästa eller nästnästa utskottsmöte. Sedan ska det upp till kommunstyrelsen efter det, men går allting som jag tänker och vi hittar en lösning, så skulle det kunna vara igång efter årsskiftet. Men utredningen får visa det.