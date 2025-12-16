Oppositionsrådet lyfter frågan om ålderism i kommunen: "Kan ligga i framkant"

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) vill lyfta frågan om ålderism i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) fick besvara en interpellation i ämnet under måndagskvällen. – Kommunen bör gå före och vara en förebild, säger moderaten.

Riksdagsledamoten Marie Nicholson (M) fanns på plats i Vimmerby för att följa debatten om partikollegan Niklas Gustafssons (M) interpellation, som var ställd till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

– Jag jobbar mycket med det här på nationell nivå. Bakgrunden är pluskommissionens rapport från tidigare i år där man tittat över hur man tar till vara äldres kompetens och erfarenhet. När det gäller nyanställningar över 55 år är Sverige absolut sämst i Norden. Det är dubbelt så stor chans i Danmark som i Sverige och vi har en resa att göra. Kostnaden blir stor på individnivå om man inte får ett nytt jobb, om erfarenheten inte tas tillvara och om man går miste om gemenskap. Även samhällsekonomiskt är det en stor förlust. 70 miljarder går vi miste om i BNP, säger Marie Nicholson.

Niklas Gustafsson lyfter att länet har den äldsta befolkningen i hela landet och Vimmerby en av de äldsta befolkningarna i länet.

– Det här ligger väl i linje med vår motion om att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Det finns jättepotential att ta tillvara på kunspaen. Med en av de äldsta befolkningarna i riket måste vi ta vårt ansvar och ligga i framkant. De äldre har stor erfarenhet som vi kan ta tillvara på utan någon kostnad. Det kan överlappa överbryggningen vi har med kompetensbekymmer.

Är det stor ålderism i Vimmerby?

– Landsbygdskommuner är förmodligen bättre än storstäder, där utbudet är större. Vimmerby har länets fjärde äldsta befolkning och man kan gå före i landet. Det handlar om att vrida synsätt och se det som en tillgång med med en äldre befolkning. Man bör sluta tänka pension vid 65 och i stället tänka vad man kan tillföra till dess. Det offentliga Sverige måste gå före. Anställer man någon som är 20 år är det inte säkert att de stannar i tio år. Anstället man någon som är 55 är det troligt att man stannar kvar till pensionen. Sedan ska man anställa båda och det gäller att få till balansen, säger Marie Nicholson.

Motionerat i riksdagen

Hon har motionerat om den här frågan i riksdagen.

– Vi behöver förbättra diskrimineringslagstiftningen. Vi kan se att man redan i 40-årsåldern väljs bort och ofta av unga rekryterare, som själva inte förstår vad erfarenhet kan betyda.

Niklas Gustafsson trycker på att äldre ofta är pålitlig personal.

– Vi jobbar kompetensbaserat, men vi behöver bättre strategier. Ofta brinner man för sitt arbete och är inte heller hemma och vabbar och sådär.

Även om debatten ännu inte har varit, har du säkert läst Evas svar. Vad tänker du om det?

– Hon belyser detta med det kompetensbaserade arbetsättet, men jag vill ha fler riktlinjer för att få med de äldre. Vi behöver ge människor möjlighet att jobba långt efter 65. Det föds för få barn i dag och få kommer ut i arbete. Då behöver vi nyttja de som kan och vill.

"Bilden är tydlig"

Marie Nicholson menar att chefer, jurister och konsulter inte påverkas på samma sätt.

– Det här handlar om mellanchefer och människor på golvet. Även om man fått förslitningsskador, så har man en erfarenhet som kan bli en tillgång även om det är en annan arbetsplats.

Eva Kindstrand Ströberg (S) angav i sitt interpellationssvar på fullmäktige att kommunen genom att jobba med kompetensbaserad rekrytering gör vad man kan för att motverka all typ av diskriminering i rekryteringssammanhang. Hon svarar också att kommunen inte har några specifika mål som följs upp. Det finns heller inte någon kommunövergripande plan eller något systematiskt arbete.

– Rektorer och verksamhetschefer får rätt att, det år en pedagog eller skolledare fyller 66 år, erbjuda denne ett lönepåslag motsvarande den summa som kommunen sparar på den sänkta arbetsgivaravgiften för pensionärer. Syftet med insatsen är att locka behöriga pedagoger och nyckelfunktioner att stanna eller komma tillbaka till arbetet, sa kommunalrådet bland annat.

Kindstrand Ströberg menar att det är en relevant punkt att ha med kring hur man bättre tar tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns hos den som är 55 år eller äldre om kompetensförsörjningsstrategin kommer igång.

– Bilden är tydlig. Det saknas mål, uppföljning och en samlad strategi. Mycket låter bra, men innehåller få konkreta åtgärder. Hur ska kummen ta ansvar för att det saknas mål och mättal? Kommunen bör gå före och vare en förbild. Det är en tydlig signal till hela arbetsmarknaden att kompetens ska värderas efter innehåll och inte efter födelseår, sa Niklas Gustafsson i talarstolen.

"Är jag lastgammal?"

Kindstrand Ströberg ansåg att oppositionsrådet satte fingret på flera viktiga.

– Vi behöver jobba med frågan och inte minst med omställningen när barnomsorgstjänster kommer bli färre och vård- och omsorgstjänster fler. Det är ett viktigt arbete att följa upp.

Socialnämndens ordförande och fullmäktiges ålderspresident Eva Berglund (S) blev mörkrädd över att man bektraktades som äldre vid 55 års ålder.

– Är jag lastgammal då kanske? Inom vård och omsorg finns ingen stoppgräns för att bli anställd. Vi tar tacksamt emot människor och ser med glädje att de söker jobb hos oss.

– Vi ser i hela riket att redan när du passerar 40 minskar lusten att anställa någon. Över 55 är det svårt att få en ny anställning. Det är det vi är ute efter och ser att vi kan dra stor nytta av som kommun, svarade Gustafsson.

– Som läget ser ut i Vimmerby kan vi inte välja bort människor som är 55 år eller äldre. Vi ser gärna att den som har ork, efter pensionsåldern, stannar kvar, replikerade Berglund.

Jens af Ekenstam Stenman (V), själv arbetssökande och över 55 år, lyfte sin egen situation i talarstolen.

– Jag har mött ålderism men inte i Vimmerby kommun. Jag sökte nyligen jobb i Hultsfred och blev bortsållad eftersom jag inte var närmare 20. Jag håller med om mycket och anställer man någon som är 55 plus är det mer sannolikt att man blir kvar till pensionen. Men jag har inte känt mig förfördelad i Vimmerby kommun. Gör man en verksamhetsplan bör man gå till de arbetssökande som är över 55 och lyssna in deras erfarenhet. Ofta bommar man att fråga de arbetslösa själva.