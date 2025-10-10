Oppositionsrådet om bakgrundskontroller: "Kommer minska kostnaden för utköp"

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) är väldigt nöjd över att bakgrundskontroller nu införs. Foto: Arkivbild

Mer grundligt ska kommunen gå igenom de sökandes bakgrund framöver. I veckan togs nämligen beslut om att införa bakgrundskontroller. – Det är bra att det äntligen genomförs, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

En stor fråga under den senaste månaden har varit den om bakgrundskontroller inför anställningar i Vimmerby kommun. Frågan var uppe på bordet tidigt i somras, men då togs inget beslut.

I stället återremitterades ärendet och det fick de tre fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare att reagera kraftfult. Benämningar som "skrämmande" användes.

Bakgrundskontroller innebär att kommunen på ett mer ingående sätt kan granska de jobbsökandes bakgrund inför en eventuell anställning.

Tidigare i veckan fattade kommunstyrelsen ett enhälligt beslut om att införa bakgrundskontroller.

– Det är utifrån säkerhet för våra elever och brukare samt även medarbetare, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Ska minska våra utköp"

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) har ett flertal gånger kritiserat majoriteten i vår tidning med anledning av frågan. Han säger att det känns "skönt" att beslutet nu är klubbat i kommunstyrelsen.

– Det är bra att det äntligen genomförs. Jag är väldigt nöjd med det, säger han.

Han menar att det här kommer innebära större trygghet för alla.

– Det är ett litet verktyg vi nu kan använda oss utav. Det känns tryggare för brukare och elever.

Gustafsson menar att det här kommer minska kommunens utköp av medarbetare.

– Det tror jag till viss del. Förhoppningen är att det ska minska våra utköp.

Ger inte mycket för kritiken

Att ärendet sköts upp menade majoriteten berodde på den personliga integriteten för de sökande och att det saknats i riskbedömningarna.

– Jag köper inte den förklaringen. Man lägger sig i tjänstemännens arbete. Det är politken som bestämmer vad, men det är tjänstemännen som säger hur. Nu lägger man sig i för mycket av hur:et. Vi har olika roller.

Lars Johansson (V) var indirekt kritisk till oppositionsrådets tidigare utspel i Dagens Vimmerby.

– Det finns en olycklighet och risk i att man tänker att det kring alla uppsagda eller enskilda överenskommelser finns oegentligheter bakom. Så är det inte. Det finns många anledningar till att en tjänst avslutas och vi vet inte och ska inte veta. Det är personliga omständigheter och det har varit tråkigt i debatten som varit, sa han tidigare i veckan.

Niklas Gustafsson ger inte mycket för den kritiken.

– Jag vet knappt vad jag ska säga. Jag måste kunna kritisera majoriteten när de tar fel beslut. Jag är rätt övertygad om min bild, så det får stå för honom.

