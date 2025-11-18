Hård kritik mot "majoritetens" dialogmöten: "Inte Socialdemokraternas lotteripengar"

Kristdemokraten Ola Hammarbäck var inte nöjd med majoritetens hantering av dialogmöten på orterna. Det väckte debatt i fullmäktige. Foto: Simon Henriksson

Majoriteten har hållit ett dialogmöte i Frödinge. Det har flugit oppositionen förbi. Något som både Ola Hammarbäck (KD) och Niklas Gustafsson (M) var starkt kritiska mot på måndagens fullmäktige. – Är det en valturné med tjänstemännen blir det inte bra, säger oppositionsrådet.

Den 5 november hölls en dialogkväll i Frödinge. Kristdemokraternas Ola Hammarbäck blev mycket förvånad när han såg annonsen och undrade vem som stod bakom.

"I inbjudan, som är gjord med kommunens grafiska profil och försedd med kommunens logtyp står bland annat att "under kvällen presenterar vi en sammanfattning av vad kommunens översiktsplan sägr om Frödinge – men vi vill också höra era tankar, idéer och visioner för hur er ort kan utvecklas framåt". Vare sig kommunstyrelsens arbetsutskott eller kultur- och fritidsutskottet har informerats om samlingen. Endast politiska representanter från majoriteten är med och varken oppositionsrådet eller vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet har ens blivit tillfrågade att närvara, än mindre varit delaktiga i inbjudan", skrev Ola Hammarbäck (KD) i en kritisk interpellation.

Han ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S):

* På vilket eller vilka sätt har inbjudan till dialogmötet gått till?

* Har majoriteten besökt fler orter i samma syfte?

* Är det, som den grafiska profilen antyder, Vimmerby kommun som är avsändare och ser kommunalrådet i så fall något problem med att det för kommuninvånarna kan uppfattas som om de tre företrädarna för majoritetspartierna inte kan skilja på sina partiintressen och det som bekostas med skattepengar från kommunens invånare?

* Hur kommer det sig att inga företrädare för oppositionspartierna är med, vare sig som avsändare eller inbjudna till dialogmötet?

* Anser du att majoritetens agerande undergräver förtroendet för den kommunala demokratin och de resurser som vi förtroendevalda är satta att förvalta?

"Fritt från prestige"

Kindstrand Ströberg (S) svarade att inbjudan skett via landsbygdsrådet och sedan genom anslag på respektive ort. Hennes besked var att Pelarne är nästa ort ut nu på onsdag och att oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) känt till detta i två veckors tid.

– Min uppfattning är att kommuninvånarna gärna ser att vi politiker, oavsett färg, kommer ut och visar at vi är genuint och ärligt intresserade av deras vardag överväger misstro mot politiken. Under 2026 är det medel som majoriteten avsatt i budget som kommer användas till kommuninvånarnas egna önskemål om utveckling av respektive ort, sade hon från talarstolen.

Hon menade också att oppositionsrådet haft möjlighet att göra henne uppmärksam på att oppositionen ville vara med i samband med landsbygdsrådet.

– För mig är det fritt från prestige och jag är beredd att ändra mig och ser fram emot att oppositionen deltar vid kommande dialoger.

"Inte socialdemokratiska lotteripengar"

Hon ansåg inte heller att det här på något sätt undergräver förtroendet för den kommunala demokratin.

– Det är i sådana fall andra faktorer som skulle spela in. Exempelvis helt avsaknad av dialoger med medborgarna och det faktum att det kan uppfattas som att vi i stället för att lösa problem och komma närmare varandra lägger tid på att kritisera varandra.

Ola Hammarbäcks replik var att det här inte var någon enstaka företeelse den här mandatperioden.

– Majoriteten agerar självständigt utan att förankra och fattar beslut långt över sina befogenheter. Här vände man sig till kommuninvånarna med kommunens gränssnitt, kommunens logga och med en blandning av politiker och tjänstemän. Det är inte majoritetens pengar, det är inte majoritetens budget. Det är kommunfullmäktiges budget som är tagen. Det är kommunens pengar. Det är inte ert mandatbidrag, det är inte socialdemokratiska lotteripengar. Det är skattepengar som vi förvaltar tillsammans. Här finns anledning att bättra sig. Vi bör vara rädda om demokratin, sa Ola Hammarbäck.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson instämde i kritiken.

– Det här är inte majoritetens pengar, det är kommunens budget. Det krävs politiska beslut och man kan inte göra som man vill. Ska man träffa invånare och använda kommunens pengar ska man vara tydlig med vilket mandat man är där på. Gör man en valturné med tjänstemännen blir det inte bra. Jag hoppas på bättring.

Försökte ge tillbaka

Centerpartisten Magnus Danlid tryckte på att han suttit på möten där oppositionsföreträdare varit inbjudna utan att delta.

– Det har hänt ett antal gånger. Man kanske ska gå på möten där man är inbjuden först, innan man klagar på att man inte får vara med på möten. Det här var ett öppet möte som alla kan gå på.

Ola Hammarbäck tog då en sista replik.

– Jag vet inte vilka oppositionspolitiker du talar om eller vilka möten det handlar om. Jag tror de flesta försöker gå på möten där det finns möjlighet, men det kan krocka med annat och man kan av olika skäl inte ha möjlighet. Det är skillnad på att gå dit som invånare eller som en av kommunens representanter. Är det kommunen eller majoriteten som bjuder in? Det gäller att hålla isär rollerna, sa han och tackade samtidigt Kindstrand Ströberg för den utsträckta handen och sa att han såg fram emot kommande inbjudningar.