Så minns Lars och Peter den turbulenta tiden: "Var väldigt jobbigt"

Peter Karlsson (C) och Lars Johansson (V) var väldigt glada när man fått S, här representerat av David Fernhed, att gå med på deras krav. Därmed bildades en andra rödgrön majoritet denna mandatperiod. Foto: Simon Henriksson

Det var Centerpartiet och Vänsterpartiet som lämnade Socialdemokraterna. På årsdagen minns Lars Johansson (V) och Peter Karlsson (C) tillbaka till en stormig tid. – Det var en månad eller två som var kämpiga. Jag minns det som väldigt jobbigt framför allt, säger Lars Johansson.

Det blev en historisk dag i Vimmerbypolitiken den 14 november förra året. Då valde Centerpartiet och Vänsterpartiet att lämna majoritetssamarbetet och bryta med Socialdemokraterna.

Det var början på en mycket intensiv månad som bland annat ledde till att kommundirektören Carolina Leijonram fick sparken. Två veckor efter det avbrutna förhållandet var C, V och S tillsammans igen.

Då bildades ett rödgrönt styre 2.0. 365 dagar senare minns både Lars Johansson och Peter Karlsson den här tiden som tuff och jobbig.

– Det var en intressant och oväntad fråga. Jag minns de där dagarna som väldigt jobbiga framför allt. Dagarna innan framför allt och även veckorna efter. Det var en månad eller två som var kämpiga, säger Lars Johansson.

På vilket sätt?

– Det var jobbigt, jag vet inte vad jag mer ska säga. Både på ett personligt plan och i form av att det var osäkert hur det skulle bli. Gör man rätt eller inte och så vidare.

Peter Karlsson vill inte gå igenom samma sak igen.

– Det var väldigt intensivt och ingenting jag vill tillbaka till. Det var en jobbig och turbulent tid, som tog på krafterna. Det var möten hela tiden för att kunna få ihop en ny majoritet. Vart skulle vi ta vägen? Det är inget jag vill börja om med, men nu är det betydligt bättre.

Vad känner du nu i efterhand för hur det blev?

– Jag tror det var nödvändigt att det skulle ske. Vi var inte sampratade som vi är nu. Vi gick stärkta ur den här krisen tycker jag.

"Ledsen för att det blev bråkigt"

Lars Johansson tycker också att det blivit bättre.

– Det är ett mer framåtlutande läge i Vimmerby kommun. Vi har lite mer möjligheter att tänka framtid och satsningar. Det är det nog många som känner. Det blev en förändring, så var det och med det sagt kan man säga att det går åt det bättre.

Vad ångrar du mest med den här tiden?

– Jag vet inte om jag ångrar något. Jag är ledsen för att det blev bråkigt och för att man var osams på olika sätt. Det kan jag känna. För kommunen som helhet var det nödvändigt ungefär det som hände. Det kunde ha gjorts lite bättre och lite lugnare kunde vi ha varit.

Ni och C?

– Ja, men mest jag själv. Jag tycker vi försökte få till större förändringar tidigare också. Vi pratade om det under ganska lång tid och fick inget gehör för det. Allt blev inte jättebra, men det blev en nödvändig förändring.

Peter Karlsson själv ångrar ingenting.

– Det var tvunget att ske det som skedde.

Hur mycket handlade egentligen om att tvinga S att gå med på att sparka Carolina Leijonram?

– Det var en pusselbit i det hela, men även hur vi tyckte att kommunen skulle styras rent politiskt, säger Peter Karlsson.

– Det handlade mer om hur vi tog oss an olika frågor och olika problem i kommunen, bland annat organisatoriska frågor. Det handlade aldrig om en person i sig, utan det rörde sakfrågor, svarar Lars Johansson på samma fråga.

Men ni ansåg att det behövdes ett annat ledarskap?

– Ja. Vi som majoritet behövde ta tag i problemen på ett mer grundläggande sätt. Vi hade kört in i vissa frågor tidigare som vi inte kunde omvärdera. Vi behövde våga ifrågasätta oss själva mer och nu har vi omvärderat en hel del och den öppenheten vi har nu är bättre. Vi ifrågasätter mer det som har varit.

"Mår jättebra"

Det tog bara två veckor innan det rödgröna styret hittade tillbaka till varandra. Bara dagar senare sparkades också kommundirektören från sitt jobb.

– Jag hade fullt upp under de där två veckorna. Jag fick ju gå in som tillfällig ordförande i kommunstyrelsen och det blev många konkreta beslut för att få kommunen att fungera. Jag tycker inte att kommunen tog skada av de här två veckorna. Det gick så pass snabbt att hitta en ny majoritet, säger Peter Karlsson.

Ny och ny. Det var samma tre parter som bildade majoritet igen.

Hur mår samarbetet 2.0?

– Det mår jättebra. Vi har fått positiva signaler om vår ekonomi och det underlättar betydligt. Vi kan satsa på olika saker och har hittat formerna för vårt samarbete. Vi träffas varje måndag och ventilerar alla frågor.

Lars Johansson (V) anser att det finns en större öppenhet i det nya samarbetet.

– Jag tycker det funkar bättre. Det är ett större lugn i kommunen nu. Sedan finns det utmaningar nu också. Det är många som är på nya poster och det finns inte år av erfarenhet, vilket är på både gott och ont.

"Kanske inte var precis hela sanningen"

I vår serie halvtidsintervjuer, som inte publicerades särskilt långt innan dramat tog sin början, var beskeden från den första rödgröna majoriteten att det mesta fungerade väl. "Oväntat bra", uttryckte någon att samarbetet mellan de tre nya vännerna i Vimmerbypolitiken hade gått.

– Det fanns väl vissa saker som skavde, men det var skönt att vi tog tag i dem. Nu är vi överens om hur vi ska driva kommunen gemensamt, säger Peter Karlsson.

Var det inte sanningen ni sa i de här intervjuerna?

– Det var mycket som hade funkat bra, men mycket vi inte hade tagit tag i heller. Jag var inte helt nöjd då heller, så det kanske inte var precis hela sanningen. Samarbetet hade funkat ganska bra och det var egentligen budgetfrågor det handlade om. Det var när vi kom till budget 2025 som jag kände att jag inte kunde stå bakom vissa saker. Vi behövde ifrågasätta mer och då blev vi inte överens. Men när den där intervjun gjordes var de frågorna inte ens uppe ännu, säger Lars Johansson.

Hur tror du väljarna kommer se på det här när de går till valurnorna 2026?

– Jag tror ganska många ser positivt på det. Vi har landat i något som inte fortsatt med trassel och kaos. Sedan kan det vara enskilda beslut som man inte gillar, men vi har flera år bakom oss där det varit bråkigt i Vimmerby kommun. Nu är min uppfattning att vi har mer långsiktighet och tar tag i problemen i grunden. Det är mindre bråkigt.

– Jag hoppas att de ser att vi hittat ett bra samarbete och börjat få kommunen på rätt köl igen och ger oss förnyat förtroende, säger Peter Karlsson.

Tror du väljarna känner att de förstod vad som verkligen hände?

– Det tror jag. Man förstår nog vad som gjorde att vi gick skilda vägar ett tag. Dels att vi ville byta ut kommundirektören, men också att vi ville få en annan inriktning på arbetet och även formen för samarbetet. Det var ett pussel som skulle läggas i rätt ordning.

– Det beror nog lite på och varierar nog. En del tycker nog bara det var tjafs, men många förstår nog ungefär vad det handlade om. Det är komplext att styra en kommun och inte bara så enkelt att ta ett beslut. Det är olika perspektiv och man måste kompromissa. Det tror jag ändå ganska många förstår och ser. Nu har vi flera kvitton på att vi rör oss åt rätt håll, säger Lars Johansson.

Vår tidning var nyligen i kontakt med Carolina Leijonram, som då avböjde en intervju. "Jag ser inte att det skulle tillföra politiken, verksamheten eller medborgarna något så tack men nej tack", svarade hon i ett sms.

Vi har även erbjudit Cissi Hammar och Helen Nilsson att kommentera det som hände ett år senare.