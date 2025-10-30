KD kallar de rödgrönas hantering för "desinformation" och vänsterpopulism

Många kommuner dissar regeringens inbjudan till ett möte för att underlätta återvandringen. Ett flertal kommuner i länet har gjort det och så även regionen. – Det visar tyvärr hur långt vänsterpopulismen gått i länet, säger regionrådet Jimmy Loord (KD) i ett pressmeddelande.

En rejäl snackis. Det har regeringens inbjudningar till en diskussion om frivillig återvandring med den nationelle samordnaren blivit. Jokkmokks kommunalråd var först ut med ett tydligt nej.

Det har spridit sig till ett flertal kommuner och bland annat Vimmerby och Hultsfred har sagt nej. Region Kalmar län blev den första regionen att gå ut och säga nej under onsdagen.

"Ingen av våra medarbetare ska känna sig oönskade i Kalmar län", sa bland annat regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) och hennes partikamrat, Eva Kindstrand Ströberg som är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, menade att det handlar om människovärde.

Nu har Kristdemokraterna i regionen gått i spinn. KD hänvisar till att det ekonomiska stödet för frivillig återvandring har funnits i Sverige sedan 1984 och infördes under Olof Palmes regering.

Det regeringen och SD vill göra är att kraftigt höja bidraget, som ett incitament att få fler att frivilligt återvandra till sina tidigare hemländer.

– Att nu försöka framställa denna möjlighet – som alltså är frivillig och historiskt socialdemokratisk – som något osolidariskt, är ett nytt och oseriöst grepp från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Det visar tyvärr hur långt vänsterpopulismen gått i länet, säger Jimmy Loord (KD), regionråd i Kalmar län.

"Påminner om forna kommunistiska system"

Carl-Wiktor Svensson (KD) anser att ordet "frivillig" inte borde vara svårt att förstå, särskilt inte för länets centerpartister.

– Det handlar inte om utvisningar, tvång eller deportationer. Frivillig återvandring innebär att människor som, av olika skäl, själva vill återvända till sitt ursprungsland och tror att livet där kan bli bättre, ska kunna få stöd för att förverkliga det beslutet, säger Carl-Wiktor Svensson (KD), regionråd i Kalmar län.

Kristdemokraterna tycker att det S och C nu gör påminner snarare om forna kommunstistiska system.

– Människor som inte vill leva i Sverige och längtar hem ska inte tvingas att stanna. Att påtvinga människor var de ska bo påminner snarare om forna kommunistiska systemän om en modern och human migrationspolitik. Ändå tycks Socialdemokraterna, med Centerpartiets stöd, vilja göra just detta – i en sorts folktvångsblandningspolitisk anda, säger Carl-Wiktor Svensson (KD).

Utifrån det kommunala självstyret anser Jimmy Loord att varje kommunstyrelse har rätt att ta ställning i frågan, men att det saknas saklighet och ansvar i pågående debatten.

– Det här handlar inte om ett vägval mellan fri invandring eller tvingande återvandring. Det handlar om att visa medmänsklighet och ansvar efter år av oansvarig migrationspolitik. Bakom den fria invandringen, gymnasielagar och rättsosäkra regler finns en verklighet: människor som hamnar i kläm, resurser som inte räcker och ett utanförskap.

