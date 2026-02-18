Helt oense om kulturbudgeten – "Koncentrerat till Kalmar"

Carl-Wiktor Svensson (KD) och Malin Anell (S) är inte direkt överens om kulturbudgeten i länet. Bilden är ett montage. Foto: Lotta Madestam/Simon Henriksson

Majoritet och opposition är inte överens om kulturbudgeten. Totalt drygt 100 miljoner kronor fördelas. SCV-majoriteten är stolta – men KD menar att det är för stor koncentration på Kalmar.

Vid sitt sammanträde på onsdagen fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om fördelningen av regionala och statliga bidrag till länets kulturverksamheter.

Totalt fördelas drygt 100 miljoner kronor och HÄR kan du läsa mer om fördelningen.

– Vi är stolta över att kunna ta det här beslutet, men förutsättningarna som den här regeringen har gett kulturverksamheter är bedrövlig. Inte minst här i Kalmar län, med stora avstånd och mindre städer behövs en gemensam finansiering av kulturen om vi fortsatt ska ha tillgång till en levande kultur. Att staten inte matchar den uppräkning som regionen klarar av är alldeles för svagt, säger Malin Anell (S), regionråd med ansvar för kultur, i ett pressmeddelande.

Regionen har beslutat att öka anslaget med 3,2 procent jämfört med förra året samtidigt som det statliga anslaget ökar med 0,62 procent.

– Vi har full förståelse för den oro som finns ute i kultur-länet. Den faktiska sänkningen av den statliga finansieringen är tyvärr inte det enda hotet mot ett län fyllt med kultur. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort tydligt att de vill minska den offentliga finansieringen av kulturen och samtidigt att mindre pengar ska gå till de verksamheter som har ett kulturutbud öppet för hela länet. Detta skulle påverka de som bor på landsbygden allra mest, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

KD kritiska mot storstadskoncentration

Oppositionen är inte lika såld. Kristdemokraterna är kritiska och ser en orättvis fördelning av kulturmedel i länet.

– I dag går en stor del av kulturmedlen till verksamhet som är koncentrerad till Kalmar. Samtidigt bärs stora delar av vårt kulturarv upp av ideella krafter runt om i hela länet. Det är ett engagemang som förtjänar bättre förutsättningar. Kalmar läns hembygdsförbund samlar närmare 19 000 medlemmar, förvaltar hundratals byggnader och hundratusentals föremål samt bidrar med över 150 000 ideella arbetstimmar årligen. Trots detta får man bara en spottstyver i förhållande till städernas stora kulturinstitutioner med många färre besök, säger Carl-Wiktor Svensson (KD) i ett pressmeddelande.

Partiet lade fram ett tilläggsyrkande om att stärka stödet till länets hembygdsförbund och Kalmar läns museum samt att uppmärksamma barnens villkor. Inför nästa års kulturbudget vill man att det tas fram en bidragsfördelning som tydligare prioriterar hembygdsförbunden och museet.

– Vårt mål är ett levande kulturarv i hela Kalmar län, inte bara i centralorten. Kulturen ska varatillgänglig, stark och relevant där människor bor, säger Carl-Wiktor Svensson.

KD lyfter också fram situationen för Clownlabbet, som inte beviljats bidrag. Verksamheten är riktad till svårt sjuka och sköra barn.

– Barn som kämpar med sjukdom förtjänar glädje, trygghet och kontinuitet. Här måste regionenta ett större ansvar, säger Anders Andersson (KD).