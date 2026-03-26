LISTA: Så länge får du vänta på ambulans där du bor – "Övergett Hultsfred?"

Jimmy Loord, regionråd bosatt i Mörlunda, reagerar kraftfullt på att invånare i Hultsfreds kommun får vänta längst i länet på ambulans. Foto: Pressbild

Invånarna i Hultsfed får vänta längst på en ambulans, medan väntetiden är kortast i Västervik. Regionrådet Jimmy Loord, (KD) som själv bor i Mörlunda, har granskat de färska siffrorna. – Har regionen övergett Hultsfreds kommun, ifrågasätter han.

Färsk statistik från Dina Försäkringar, som bygger på statistik från Kommun- och Regiondatabasen Kolada, får Jimmy Loord att reagera kraftfullt på orättvisorna i Kalmar län, när det kommer till ambulanssjukvården.

Sammanställningen visar att invånarna i Hultsfreds kommun får vänta längst i länet på ambulans, fem minuter längre än länsgenomsnittet. Väntetiden har dessutom ökat de senaste åren. I andra änden av listan hittar man Västervik där väntetiden är 12,9 minuter.

– Har regionen övergett Hultsfreds kommun? Varför tvingas vi vänta fem minuter längre på ambulans? Och hur kan det bli sämre för varje år? Alla vet att varje sekund räknas vid akuta sjukdomsfall, säger Jimmy Loord, som lyfter frågan i ett pressmeddelande.

Sämst i hela regionen

Snittiden för Kalmar län ligger på 15,5 minuter, vilket är en halv minut längre än siffran för hela riket.

– Variationen inom länet är stor och i Hultsfred får man vänta längst tid: 20 minuter, vilket är en försämring jämfört med 2024 (18,4 minuter) och 2023 (18,1 minuter), säger Jimmy Loord och fortsätter:

– De boende i Hultsfreds kommun har dessutom sämst tillgång till fast läkarkontakt i hela regionen. Det berättar man inget om när de fina genomsnittssiffrorna för länet presenteras.

”Så här kan det inte fortsätta”

Jimmy Loord har också tittat närmare på regionens egen granskning som visar att endast 16,6 procent av invånarna i Hultsfreds kommun har en fast läkarkontakt, att jämföra med 72,7 procent av befolkningen i hela länet.

– Jag och KD kräver att de styrande majoritetspartierna S, C, V i regionen omedelbart redogör för hur de tänker vända utvecklingen i Hultsfred. Jag vill se en åtgärdsplan från regionen. För så här kan det inte fortsätta.