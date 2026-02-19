Efter överklagandet: "Storstadsretorik får inte trumfa lokal förvaltning"

Tidigare under dagen berättade vår tidning att Naturskyddsföreningen överklagat samtliga beslut om licensjakt på lodjur i mellersta och södra Sverige. Bland annat i Kalmar län. – Storstadsretorik får inte trumfa lokal förvaltning, säger markägaren och riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD).

Länsstyrelsen har beslutat att tillåta licensjakt på totalt 16 lodjur under 2026 i Kalmar län. Det är dubbelt så många som förra året och beror på att stammen behöver regleras, enligt beslutet.

Jakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars. Naturskyddsföreningen vill annorlunda och anser att jakten bryter mot EU-rätten och riskerar att hota lodjurets långsiktiga överlevnad i Sverige. Nu har man överklagat beslutet och kräver att jakten stoppas innan den ens har börjat.

– Överklagandet följer ett problematiskt och systematiskt mönster. Det här handlar inte om att vara för eller emot rovdjur, utan om respekt för demokratiska processer och för människor som lever och verkar på landsbygden, säger Carl-Wiktor Svensson, som är markägare och riksdagskandidat för Kristdemokraterna.

"Skapar osäkerhet"

Han pekar på att länsstyrelsernas beslut bygger på inventeringar, forskning och myndigheternas samlade bedömningar.

– När överklaganden blir rutin skapas osäkerhet för jägare, markägare och lantbrukare. Förseningar riskerar att urholka tilltron till systemet och ge en känsla av att lokalkunskap inte tas på allvar. Miljöengagemang är viktigt, men storstadsretorik får inte triumfa lokal förvaltning och leda till att väl underbyggda beslut inom ramen för vårt demokratiska system aldrig får verka i praktiken. Det behövs en bättre balans mellan skydd av natur och människors vardag på landsbygden, säger Carl-Wiktor Svensson.

HÄR kan du läsa mer om överklagandet.