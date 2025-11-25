Ljust ekonomiskt läge redovisades: "Var femte kommun räknar med underskott"

Vimmerby kommun går mot ett starkt 2025 ekonomiskt. Prognosen är 22,8 miljoner vid årets resultat, vilket är 10,7 miljoner kronor bättre än budget. – Var femte kommun räknar med underskott, men inte Vimmerby helt enkelt, säger ekonomichefen Camilla Johansson.

Många andra kommuner upplever ett riktigt jobbigt år. För Vimmerby kommun ser det ut att bli bättre än på flera år i stället. Delårsrapporten visar att prognosen är 22,8 miljoner i överskott gentemot budget.

Det budgeterade resultatet var på 12,1 miljoner, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 10,7 miljoner kronor.

– Var femte kommun räknar med underskott i år, men inte Vimmerby helt enkelt, säger ekonomichefen Camilla Johansson.

Hon gick igenom siffrorna vid måndagens fullmäktige.

– Den största avvikelsen står socialnämnden för, med 12,3 miljoner kronor. Det handlar om ökade statsbidrag som är bokförda under 2025 och bidrar till en positiv avvikelse. Det finns negativa avvikelser här också vad gäller placering av barn och unga, hemtjänst och korttidsboende. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 2,1 miljoner kronor och 1,7 miljoner av dem beror på ökade intäkter för försäljning av skog.

Projekt är försenade

I augusti kom en kraftigt försämrad skatteunderlagsprognos, men ändå ser läget alltså ljust ut.

– Räknar vi bort orealiserade vinster och förluster landar balanskravsresultatet på 20,9 miljoner. Vi skulle kunna göra en avsättning till resultatreserven för första gången. I resultatutjämningsreserven, som kan användas till utgången av 2033, finns 42,7 miljoner kronor.

När det gäller investeringar är utfallet efter åtta månader 18,5 miljoner kronor. Prognosen är att kommunen kommer investera 56,1 miljoner kronor. Budgeten var på 63 miljoner kronor.

– Många projekt är försenade och inte klara. Vi har Lögstadsgatan, Vimarhems gamla lokal, där vi gör anpassningar i lokalen, löper in på 2026 och projektet med gymnasiets idrottshall blir inte heller klart 2025.

När det gäller bolagen, där det allra mesta ligger på Vimmerby Energi- och Miljö AB, har 36,4 miljoner investerats efter åtta månader. Där är budgeten på 225 miljoner.

– Flera större projekt är precis i uppstartsskedet. Det är budgeterat för batterilager och flytt av återvinningscentral. De finns med i budget, men inte i utfallet.

Så ser låneskulden ut

Kommunen ser ut att uppfylla samtliga tre finansiella mål. Det handlar om ett resultatmål på en procent av skatter och statsbidrag, att soliditeten ska öka eller bevaras och att alla investeringar ska vara självfinansierade.

– Formellt sett ser allt väldigt gott ut. Det som har granskats och ska granskas har gjorts med gott resultat, säger revisionens ordförande Magnus Gustafsson.

Kommunkoncernens skuld ligger på drygt 1,5 miljarder kronor. I princip är skulden oförändrad jämfört med årsskiftet.

– Vi har minskat skulden något tack vare amorteringar och inte gjort någon nyupplåning, säger Camilla Johansson.

Låneramen är på 1,9 miljarder och koncernen har 390 miljoner kvar i låneutrymme. Själva primärkommunen har utnyttjat 587 miljoner av sin låneram på 705 miljoner. Fullmäktige godkände både delårsrapporten och finansrapporten.

