Kommunen på väg mot stort överskott: "Alla ska känna sig stolta"

Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) och kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) är nöjda med hur den ekonomiska situationen ser ut. Foto: Simon Henriksson

I flera år har kommunens ekonomiska situation varit beckmörk. Nu är läget ett helt annat. Delårsbokslutet visar att kommunen är på väg mot ett plusresultat på 22,8 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse med 10,7 miljoner kronor. – Alla ska känna sig stolta över att ha varit med och bidragit till det här, men vi kan ändå inte slappna av, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Inför det här året slog Vimmerby kommun fast att man skulle nå en procent i överskottsmål och göra ett resultat på 12,1 miljoner kronor.

Delårsbokslutet som var uppe i kommunstyrelsen den här veckan visar att siffrorna är klart bättre.

Totalt ser kommunen ut att göra ett resultat på 22,8 miljoner och det är en positiv budgetavvikelse med 10,7 miljoner.

– Jag har sagt det innan och nu visar man det från flera håll. Vi börjar se ljuset. Alla klarar budget och en del gör också överskott. Det känns fantastiskt bra, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hur läget ser ut för nämnderna har ni tidigare kunnat läsa i vår tidning och för kommunstyrelseförvaltningen ser prognosen ut att överskottet ska landa på 2,1 miljoner kronor. Förklaringen till de positiva nyheterna – när många andra kommuner brottas med något helt annat – stavas enligt kommunledningen hårt jobb.

– Det är ett hårt arbete från förvaltningarna. Till viss del är det beroende på prestationsbaserade statsbidrag, men det är också hårt arbete. Man ser inte bara sin egen förvaltning, utan man vill också att resultatet ska bli positivt för hela kommunen, säger vice ordförande Peter Karlsson (C).

Stora investeringar väntar

Kommundirektören Ola Karlsson säger att det finns ett ansvarstagande övergripande på alla nivåer.

– Man håller sig inom ramarna, jobbar med kostnaderna och det gör man aktivt på helheten. Socialförvaltningen får prestationsbaserade statsbidrag för något man tidigare har gjort och det får många andra kommuner också, men gör ändå underskott. Socialen valde att hålla i pengarna och inte använda dem nu och då hjälper det på helheten. Vi har en fortsatt resa att göra och utifrån mitt perspektiv kan vi inte luta oss tillbaka. Vi har fortsatt väldigt stora utmaningar framåt, säger han.

Inte minst tänker han på de demografiska utmaningarna som kommunen står inför.

– Det jobbiga omställningsarbetet kommer påverka ekonomin, men vi har också stora investeringsbehov på sikt och för att kunna bära dem och ta så lite lån vi kan för nästa generation, så måste vi ha positiva resultat och överskott för att kunna bära våra egna investeringar.

Han tänker särskilt på det nya vård- och omborgsboende kommunen är nödgat att bygga i Nybble.

– Sedan har vi skolprojekt med både AL och Vimar inne i tätorten och många investeringar som bolagen står inför. Vi har samma lånetak och vi ser många investeringar i horisonten som är på gång. Kan vi finansiera en större del med eget resultat är det bättre.

Annons:

Prislappsmodellen spelar in

Kommunalrådet säger att läget är otroligt positivt, men att man inte är "förbi någonting".

– Vi är mitt uppe i det och måste fortsatt vara ansvarstagande. Vi måste bygga ett vård- och omsorgsboende, det finns inget alternativ och det är inget "nice to have". Vi är försiktigt optimistiska och på väg åt rätt håll.

Hon är också särskilt stolt över hur man hanterat situationen sedan man sparkade den tidigare kommundirektören förra vintern.

– På kommunledningsnivå har vi lyckats hålla nere kostnaderna för tillförordnad kommundirektör, kommundirektör, konsulter, utbildningar och kurser. Vi har också avverkat skog och fått bra betalt för den, säger Kindstrand Ströberg.

Hur mycket har prislappsmodellen betytt för utvecklingen?

– En del skulle jag säga. Det blir tydligare och "så här borde vi ligga till". Varför man inte gör det kanske man inte får svar på direkt, men det ger i alla en riktning.

– Ingen budgetfördelningsmodell är bara bra eller dålig, men jag känner mig trygg med prislappsmodellen. Det är viktigt att vi jobbar med den och nu är vi inne på "prislappsmodellen 2.0" och vi kommer ha en "prislappsmodell 3.0" senare också, där vi filar på den lite. Det finns saker vi saknar för att få den ännu mer korrekt, men det äger vi inte helt själva. Det tittar vi på tillsammans med SKR, säger Ola Karlsson, som anser att prislappsmodellen kan utvecklas ytterligare.

– Men det ger oss underlag att titta på områden vi borde fokusera på och områden där vi lägger längst ifrån den tekniska ramen. Det är den tekniska ramen plus det man för till i prioriteringar som är budgeten, men vi ska se om vi kan närma oss den tekniska ramen.

Har amorterat några miljoner

Under 2025 har kommunen hittills amorterat fyra miljoner kronor på sina lån.

– Det är inga astronomiska summor, men det är alltid något, säger Kindstrand Ströberg.

– Alla lägre investeringar försöker vi göra utan att behöva låna. Det har vi fått jobba med, men med högre resultat kan vi investera mer. Det är många kommuner som redovisar ett prognostiserat minusresultat, så vi ska vara nöjda, säger Peter Karlsson.

Alla i organisationen är värda att klappa sig själva lite på axeln låter det som, enligt Ola Karlsson.

– Vi hade ett resultatmål på en procent och nu är vi nära att dubbla det. Vi ska vara otroligt nöjda med det och alla ska känna stolthet över att ha varit med och bidragit till det här. Vi kan ändå inte slappna av.

Nästa år, när det är valår, kommer kommunen ändå ta en budget i juni.

– Om det mot all förmodan är en annan majoritet finns möjlighet till en ändringsbudget på hösten, säger Peter Karlsson.

Kommunen har också tagit beslut om att försöka köpa Strandhagen och höja friskvårdsbidraget samt införa gratis kaffe.