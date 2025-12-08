Fortsatt ljust läge för kommunens ekonomi: "Bra och nödvändigt"

Kommunen ser fortsatt ut att gå mot ett starkt ekonomiskt 2025. Foto: Simon Henriksson

Mängder av svenska kommuner går mot ett underskottsår. Men inte Vimmerby kommun. – Det är bra och nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Flera gånger har vår tidning rapporterat om att kommunen går mot ett starkt 2025 rent ekonomiskt. Det är inte så vanligt i kommunsverige.

Vid fullmäktige i november höll ekonomichefen Camilla Johansson en genomgång kring läget. Delårsrapporten visade en prognos på 22,8 miljoner i överskott gentemot budget. Det budgeterade resultatet var på 12,1 miljoner. Det är en positiv budgetavvikelse på 10,7 miljoner kronor.

– Var femte kommun räknar med underskott i år, men inte Vimmerby helt enkelt, konstaterade ekonomichefen Camilla Johansson.

Några mörka besked har kommunen inte fått nu när vi närmar oss årets slut.

– Vi har haft budgetuppföljning och det ser ut som förra månaden. Det är lite skillnader i vissa nämnder, men det ser likadant ut som tidigare, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) efter december månads fullmäktige.

Närmar sig två procent

Kommunen kan komma att göra en avsättning till resultatreserven för första gången efter det här året. I den resultatutjämningsreserv man har, som kan användas till utgången av 2033, finns fortfarande 42,7 miljoner kronor.

Kommundirektören Ola Karlsson har tidigare uttryckt att alla kan känna sig stolta över att kommunen är på väg mot ett plusresultat på 22,8 miljoner.

– Man har tagit ett resultatmål på en procent, men prognosen säger att vi hamnar närmare två procent. Vi ser ut att ha ett positivt utfall med nästan elva miljoner, säger kommundirektören.

"Bra och nödvändigt"

Något som kommer behövas framåt.

– Vi behöver ha positiva resultat med oss för att kunna bära de investeringsbehov vi ser att vi har.

Mycket ska nu till under årets sista månad för att det här ska förändras.

– Det här är bra och nödvändigt för oss, säger Kindstrand Ströberg.