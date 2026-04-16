Oppositionsrådet ger inte mycket kredd till majoriteten: "Det är dopat"

Niklas Gustafsson (M) ger inte mycket beröm till den rödgröna majoriteten för resultatet 2025. Foto: Arkivbild

Kommunen gör ett urstarkt resultat 2025 med ett resultat på 45,4 miljoner kronor. Inte så mycket den rödgröna majoritetens förtjänst, enligt oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M). – Det är dopat, menar han.

Häromdagen kunde vår tidning berätta att Vimmerby kommuns resultat 2025 blev bra mycket bättre än någon tidigare hade trott. Den sista prognosen i höstas visade 22,8 miljoner kronor i resultat.

Budgeterat hade man gjort med ett resultat på 12,1 miljoner. Årsredovisningen visar nu att det blev hela 45,4 miljoner kronor. Något den rödgröna majoriteten förstås jublar över.

Men det är inte så mycket tack vare dem, enligt oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

– Det är positivt med ett plusresultat och positivt att det är mer än budgeterat, men till stora delar handlar det om pengar till socialen man inte använt. Det blir lite dopat, men visst är det ett bra år. Nu håller vi på med budget inför 2027 och det ser riktigt tufft ut att få ihop det. Det är stora äskanden från nämnderna och bara det ligger på 80 miljoner. Samtidigt har vi stora investeringar också framför oss. Då vi behöver ha upp överskottsmålet för att kunna möta investeringarna som väntar, säger han.

Kommunen hade budgeterat med ett överskottsmål på en procent, men det blev till slut 3,7 procent.

– Fyra procent är målet vi har sagt att vi vill upp i på sikt. Det krävs för att klara investeringarna som väntar. Nu tog vi en investering i Strandhagen och det är inte med i investeringsplanen. Det dyker upp saker hela tiden, även om vi tycker att Strandhagen är väldigt bra och det kommer avlasta. Vi har en svår situation med korttidsplatser.

"Glad och positiv över det"

Att den rödgröna majoriteten lyckas leverera det här resultatet inför ett valår gör honom inte så mycket.

– Det är dopat av den moderatledda regeringen, så jag är glad och positiv över det. Vi har aldrig fått så mycket statsbidrag tidigare som vi fått nu av den moderatledda regeringen. De flesta kommuner går bättre i år än tidigare, så det är positivt.

Hur mycket tillägnar du det här den röda majoriteten?

– Inte jättemycket, det kan jag inte påstå. Det är riktade statsbidrag det handlar om. 2021, när vi ledde kommunen, hade vi ett resultat på 60 miljoner. Det blir sådana här år ibland.

Är läget bättre för Vimmerby nu än tidigare?

– Nej, egentligen inte. Enstaka år kan sticka ut, men vi ser ett vikande barnafödande och på ett antal års sikt har vi 100 färre barn i grundskolan. Samtidigt ökar antalet äldre. Vi har en jätteomställning att göra och det kommer kosta pengar. Därför är det bra med ett bra år nu, för det kommer bli tufft framåt.