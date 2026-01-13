HELT KLART: RESTAURANGSKOLAN FLYTTAR TILL GRANEN

Det var i februari förra året som vår tidning avslöjade att restaurangskolan i Vimmerby kunde få ny lokalisering. Nu är det helt klart. Flytten går till Granen. – Min förhoppning är att de ska kunna äta jullunch där, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

När restaurangerna, eller öppna matsalar som det egentligen hette, skulle stängas för äldre med lägenheter på Solgläntan i Tuna, Frödala i Frödinge och Granen i Vimmerby blev kritiken stor.

En namninsamling drogs igång och det skedde en manifestation inför ett sammanträde med kommunfullmäktige. I februari förra året stod det dock klart att det kunde ske en rätt stor flytt.

Det handlade om att kommunen undersökte om det gick att flytta restaurangskolan från sina nuvarande lokaler till Granen. Det skulle i sådana fall kunna ge en ny lösning kring maten för en del äldre i Vimmerby.

Processen har fortgått och nu har kommunen kommit så långt att man att man tagit ett igångsättningsbeslut.

– Vi kommer göra en ombyggnation för att inrymma restaurang- och livsmedelsprogrammet på Granen. Det är en winwin för alla. Vi går ur externa lokaler och kan inrymma i egna lokaler. Det blir billigare för både BUN och för kommunen, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förhoppning om jullunch där

Nu är förhoppningen att allt ska vara färdigt till hösten.

– Vi har tagit ett igångsättningsbeslut och det är inga stora ombyggnationer som krävs. Vi ser det som ett väldigt bra förslag och förhoppningen är att det ska kunna bli färdigt under hösten. Därefter är målet också att de boende ska kunna erbjudas lunch där också. Det ser jag fram emot.

Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, har en tydlig målbild.

– Min förhoppning är att de ska kunna äta jullunch där. Det är min förhoppning och vi får se. Det är många bitar som ska falla på plats med upphandling och så vidare.

Kontraktet går ut hösten 2027

Hyreskontraktet för de nuvarande lokalerna går ut hösten 2027.

– Vi har en bra dialog med fastighetsägaren och vi kan kliva ur nuvarande lokaler i förtid är tanken, säger Lars Johansson (V).

Vad kostnaden kommer bli är oklart på grund av den stundande upphandlingen.

– Vi har ingen prislapp, men det blir en väsentligt minskad driftkostnad. Det är inga konstigheter att ta den investeringen plus att vi får mycket bättre närhet till de äldre på Granen, säger Peter Karlsson.

Miljon mindre per år

Den nuvarande hyreskostnaden är på 1,6 miljoner årligen inklusive driftkostnaden.

– Det blir någon miljon per år i minskad kostnad mellan tumme och pekfinger, säger Kindstrand Ströberg.

Med tanke på den kritik som varit ser majoritetens ledning positivt på detta.

– Det känns jättebra att hitta en sådan här lösning. Både för de boende på Granen och för eleverna på restaurangskolan. Vi tror att det kan bli ett lyft för dem också. De får laga måt åt våra äldre också och det är mycket positivt.