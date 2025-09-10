Majoriteten lägger fram satsningar för miljoner – här är alla inför 2026

Vimmerby ska bli en kulturkommun som lever upp till sitt rykte, säger Lars Johansson (V). Satsningen på en kultursamordnare är en av de större i sammanhanget. Foto: MostPhotos

Den ekonomiska situationen är helt annorlunda. Nu presenterar den rödgröna majoriteten i Vimmerby kommun satsningar för miljontals kronor inför 2026. – Jag tycker inte alls att det är valfläsk faktiskt. Vi gör det inom de ramar vi har, säger Lars Johansson (V).

Flera år med tuffa budgetar och tunga ekonomiska resultat. Rubrikerna de senaste åren, med den rödgröna majoriteten vid makten, har dominerats av nedskärningar.

Nu ligger en budget som andas optimism beslutad av kommunfullmäktige inför 2026 och där överskottet förväntas landa på ungefär 25 miljoner kronor. Det gör att överskottsmålet om två procent nås.

Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen presenterade redan i somras tre satsningar inför nästa år. Det rör sig om 1,5 miljoner kronor till personalfrämjande åtgärder för de drygt 1 500 medarbetarna. Där har HR-avdelningen genomfört en enkät bland medarbetarna som börjar bli klar.

– När vi får sammanfattningen av det här resultatet så ser vi var det passar bäst att lägga de här pengarna. Det handlar om vad medarbetarna tycker gör mest nytta för att kunna behålla dem och rekrytera nya medarbetare, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Vad skulle det kunna vara?

– Det skulle kunna vara friskvård, kanske cykelförmåner och att få träna arbetstid. Det är inget som är beslutat, utan det är vad det skulle kunna vara. Utredningen får visa vad det finns för möjligheter.

Föreningsbidragen ska också räknas upp med fem procent. Det avsätter man en kvarts miljon kronor till.

– Det är inte en generell höjning, utan där pågår också en utredning på utvecklingsavdelningen. Var är behoven som störst och vilka stöd behöver öka mest, det är det man tittar på, säger Lars Johansson (V).

Just nu tittar man också på att rekrytera en person för att arbeta med modern arbetslivsorientering (MOA), som är en samverkan mellan skola och näringsliv.

Vill samverka med bolagen

Under tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterade också S, C och V flera andra satsningar inför kommande år. Det rör sig om satsningar på flera miljoner.

Bland annat handlar det om en satsning på hållarbetsarbetet i kommunen. Kommunen tillsatte aldrig den tidigare tjänsten som hållbarhetsstrateg efter att den blivit vakant, som man på den tiden delade med Hultsfreds kommun. Nu satsar man 400 000 kronor på detta.

– Vi gör en satsning, men det är ju ingen heltidstjänst. Arbetet med hur det ska formas påbörjas nu.

Där tittar man på en lösning med de kommunala bolagen.

– Vi skulle gärna vilja samverka där och ha det som en grund för kommunens hållbarhetsarbete, som har haltat. Vi kan tänka oss andra varianter också, men ekonomiskt är det motsvarande en halvtid för kommunstyrelsen.

Är tanken att bolagen ska täcka upp för resterande del så att det blir en heltidstjänst?

– Det kan vara en lösning. Det finns många delar i hållbarhet, men här pratar vi framför allt om miljö- och klimatmässig hållbarhet.

Hur ställer sig bolagen till detta?

– De är försiktigt optimistiska, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annons:

Ska bli en kulturkommun att räkna med

En halv miljon läggs också på arbetet med kompetensförsörjningen.

– Det kan också vara en del i omställningsarbetet för att växla upp sin egen kompetens och söka en annan tjänst. Vi behöver också titta på vilka kompetenser vi behöver, hur pensionsavgångar ser ut framöver och täppa till luckor och så vidare.

350 000 kronor läggs på kultursamordning.

– Nu gör vi den här omorganisationen och flyttar ihop all kultur under ett paraply och en förvaltning. Det i sig kommer stärka kulturen, men vi skjuter också till 350 000 kronor, vilket motsvarar en halvtidstjänst, för att hitta en bättre organisationen. Vi har inte haft någon kulturchef och tjänstemännen har inte haft något samordningsansvar heller. Det har haltat mycket, säger Lars Johansson (V).

Nu ska Vimmerby kommun bli den kulturkommun andra tror att man är, menar vänsterpartisten.

– Vimmerbybor ska kunna uppleva mer kultur. Inte minst inom skola och förskola. Där når vi alla tidigt i livet, men det här är en satsning för både barn och unga givetvis. Biblioteket, litteraturnoden, kulturskolan och stadsmuseet har varit utspridda och levt i sin egen bubbla. Då tappar man möjligheten att nå ut till fler och man tappar också effektivitet. Nu ska vi bli bättre och mer bli den kulturkommun som många ser oss som utifrån vårt litterära arv. Vi kan känna att vi inte riktigt levt upp till det.

Handlar det om en halvtidstjänst som kultursamordnare då?

– Vi vet inte exakt, det här är en del av omorganisationen och det kommer plockas om bland tjänster en del. Men det är en bra förstärkning för helheten.

Ny medborgarbudget

160 000 kronor avsätts också för att 100 ungdomar ska kunna få feriepraktik, alltså kommunalt sommarjobb helt enkelt.

– Vi har haft 100 ungdomar tidigare, men i år räckte det bara till 85 platser. Därför tillför vi de här pengarna för att kunna behålla 100 platser, säger Peter Karlsson.

100 000 kronor sätts också av i en medborgarbudget. Där har landsbygdsrådet en central roll i det hela och kommunstyrelsen ska besöka orterna under hösten och våren.

– Vi kommer också ha med oss planarkitekten Frida (Karlsson) för att göra en sammanfattning av översiktsplanearbetet för respektive ort. Är vi i Frödinge så blir det en lightredovisning av just ÖP:n för Frödinge och därefter en workshop utifrån vad Frödingeborna tycker. Vi avsätter en liten peng för att kunna göra något trevligt för att bo och verka på just den orten, säger Eva Kindstrand Ströberg.

Tanken är att de här pengarna ska finnas kvar i kommande budgetar för att kunna göra satsningar på samtliga orter i kommunen.

Inte valfläsk

650 000 kronor avsätts också för underhåll alternativt drift av Vimarparken, Källängsparken och Gästgivarehagen. Totalt är det 33,9 miljoner kronor som kommunstyrelsen fått i sin ram och 20,8 av dessa går till samhällsbyggnadsavdelningen, 10,3 till centrala enheter och 2,8 till utvecklingsavdelningen.

– Det är många delar i det här och en del har att göra med prislappsmodellen. Det är olika omfördelningar och prioriteringar. Det här är de politiska delarna och det som är nytt, det som är utökningar och det som är nya saker, säger Lars Johansson.

Majoritetstrion gläds åt att man nu kan göra satsningar igen.

– Förra året var det tuffare att göra en budget. Nu kan vi göra satsningar och utökningar, och det har vi inte kunnat förut. Det känns väldigt bra. Vi håller resultatmålet uppe och är på rätt väg med ekonomin. Vi har ökat invånarantalet, men sedan såg underlaget för skatteprognosen något sämre ut. Det finns naturligtvis också en del orosmoln på himlen, säger Peter Karlsson.

Är det lite valfläsk att ni kommer med den här budgeten ett år före valet?

– Jag vet inte, det är inga astronomiska summor direkt. Vi lägger pengarna där vi tror att det gör mest nytta för medborgarna och medarbetarna. Vi gör det inom ramen samtidigt som vi höjer överskottsmålet och behåller skattesatsen. Det är ansvarsfullt och ett lagarbete, säger Kindstrand Ströberg.

– Vi har ett bättre resultat och jag tycker inte att det är valfläsk alls faktiskt. Det är inom de ramar vi har. Vi lånar inte för att spendera som regeringen gör, utan vi har utrymme för det, säger Lars Johansson.

Oppositionen deltog inte i beslutet kring prioriteringarna i budgeten för 2026.

– Vi måste ha en budget och antingen får man stå för vår eller ha en egen kan jag tycka. Det vore märkligt annars, kommenterar Lars Johansson.