25 mars 2026
Ny ambulansdispensansökan från regionen inför säsongen

NYHETER 25 mars 2026 15.29

Under året har bemanningsläget vid flera ambulansstationen förbättrats i länet. Ändå räcker det inte på sommaren. Nu begär därför regionen dispens från arbetstidsreglerna igen.

Den senaste tiden har nya medarbetare kunnat rekryteras till ambulansstationerna och bemanningsläget har blivit bättre. Men under sommaren minskar resurserna i samband med semestrar samtidigt som länet får en ökad tillströmning av besökare. 

Det gör att Region Kalmar län på nytt begär dispens från arbetstidsreglerna för dygnsvila för 20 ambulanser i länet. Perioden som det gäller är juni till augusti. 

Beslutet fattades av regionstyrelsen under onsdagen. 

De berörda ambulansstationerna är Gamleby, Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Virserum, Oskarshamn, Högsby, Ålem, Kalmar, Borgholm, Löttorp, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda och Torsås.

Begäran om dispens överlämnas nu till centrala parters arbetstidsnämnd för beslut. Det var den 1 oktober 2023 som förändringarna gällande dygnsvila infördes. Det innebär att ett arbetspass ska följas av ledigheten och under varje 24-timmarsperiod krävs elva timmars sammanhängande vila.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

