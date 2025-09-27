Gamleby körde över Vimmerby – "Alltid varit lite dryga"

Gamleby tog kommandot genom 4-1 i första serien. Vimmerby försökte få kontakt, men hemmalaget var snäppet vassare matchen igenom och vann alla serier. Totalt blev det 14-6.

Loke Söderström, fostrad i Vimmerby, var stekhet och nådde hela 908 poäng. Gamleby hade faktiskt sex av åtta lirare över 800 pinnar.

– Det var en skön revanschvinst. De har alltid varit lite dryga sådär så det var skönt att ge tillbaka lite. De kom aldrig riktigt in i matchen och vi spelade väldigt bra också. Det var en rättvis seger. De var inte så villiga att rätta sig efter banorna och trodde att det skulle vara som hemma. De ville inte flytta på sig riktigt, säger Jacob Carlsson i Gamleby.

Här är hela raddan: Loke Söderström 908, Henrik Ilhammar 889, Gottfrid Wilensjö 862, Axel Wilensjö 832, Mathias Fransson 828, Jacob Carlsson 827, Jesper Brüggemann 796, Leo Eriksson 757.

I Vimmerby blev stack Isac Wall ut med 888 poäng och Axton Sandberg med 859. Hampus Thorstensson, som gjorde sina första matcher för året, nådde stabila 836.

Övriga poängplockare: Peter Sandberg 822, Robin Stefansson 765, Peter Svensson 762, Frida Sethsson 703, Peter Thorstensson 493 (tre serier) och Kevin Skog 149 (en serie).

”De har gjort det smart”

Hela lördagen var dock inte mörk för Vimmerby. Före derbyt blev det seger med 13-7 mot Team Linköping BC. Vimmerby hade 8-2 efter två serier och kontroll på matchen hela vägen in.

I den matchen var Frida Sethsson hetast med 861 poäng följt av Robin Stefansson 844 och Peter Svensson med 812.

Övriga: Isac Wall 779, Peter Thorstensson 776, Peter Sandberg 772, Axton Sandberg 758, Hampus Thorstensson 745.

Frida Sethsson i Vimmerby var relativt nöjd med dagen.

– Alla poäng borta är bonus och vi hade några borta idag också. Segern i Linköping var en fjäder i hatten och där började vi bra och kunde reda ut det. I Gamleby har de en profil som… jag säger såhär: de har gjort det smart och jag tror inte att många lag slår dem i Gamleby i år. Det är en svår profil och vi behärskar inte det spelet idag. Man behöver mer varv och rotationer. Vi har för få spelare med den spelstilen och får det tufft. Vi vill vinna alla matcher, men ska man vara realist så är jag nöjd med en seger idag.