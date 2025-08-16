Albin från Vimmerby blev topp 100 i Cykelvasan: "Avgörs i startbacken"

Cykelvasan arrangerades mellan mellan Sälen och Mora i lördags. Vimmerbybon Albin Carlsson gjorde bra ifrån sig och blev topp 100 efter en fin slutspurt.

Cykelvasan ses som Nordens största mountainbikelopp. Starten går traditionsenligt i Sälen och loppet passerar därefter alla de klassiska Vasaloppskontrollerna. Cyklisterna cyklar på skogsvägar, uppbyggda trallar över myrmarker och förbi fäbodstugor och ängsmarker innan de går i mål i Mora. Cykelvasan körs på 89 kilometer skogsväg och sju kilometer asfalt.

Albin Carlsson, Vimmerbybon som tävlar för Eksjöklubben Highland Cycling Club, svarade för en stark bedrift när han cyklade i mål på plats 93 vid lördagens tävling i Dalarna.

– Jag är rätt nöjd med insatsen. Att komma topp 100 är ett mål som jag tror ganska många har och det brukar ändå vara ett betyg på att det har gått fort. Under tre timmar är också alltid roligt att åka. Det är lite svårare med tanke på att de gör om banan till nästan varje år. De vill göra loppet så likt riktiga Vasaloppet som möjligt. Ibland är banan lite längre och ibland lite kortare och det är klart att det påverkar tiden en del. Den stora grejen är att vi kör rätta starten och tuffa backen som de gör på Vasaloppet, säger Albin Carlsson.

"Ett väldigt snabbt år"

Det var tredje gången som Albin Carlsson ställde upp i Cykelvasan och han nådde nu sin bästa placering.

– Placeringen är vad den är och står sig vilket lopp det än är medan tiden kan skifta beroende på hur långt vi cyklar, säger Albin Carlsson och fortsätter:

– I år var det perfekta förhållanden som gjorde att det var ett väldigt snabbt år. Det var väldigt torrt och hårt på vägarna. Tidigare år som jag har kört har det varit blött. I år gick det väldigt fort på grusvägarna och då blir det lite högre medelfart.

Albin Carlsson vittnar om att starten på Cykelvasan är betydelsefull för utgången av loppet.

– Det är i startbacken som loppet avgörs eftersom det handlar om att komma med i en bra klunga som du kan åka med i loppet. Jag gjorde en lite taskig backe och var helt enkelt inte tillräckligt stark. Klungan som jag kom med hängde jag med, men man vill gärna komma med en klunga som går fortare och som du kan åka med. Backen tar elva-tolv minuter så man hinner bli trött ett par gånger i den. Alla går för vad de kan i backen. Har man en bra dag kommer man lite längre upp och jag gjorde vad jag kunde under loppet. Jag kom med i en bra klunga och det gick bra. Det du tappar i backen upp är ungefär det avståndet du har fram till nästa gäng. Man tappar oftast inte jättemycket under loppet utan det är i backen som man förlorar tid.

Han tycker att loppet gick bra och konstaterar att han hade mycket krafter kvar på slutet.

– Vi var väl en klunga på kanske 20-30 personer och jag lyckades vinna klungspurten. Då går du från att det är ett bra resultat till att det kunde ha blivit ett dåligt resultat. Hade jag inte vunnit spurten hade jag kanske hamnat på plats 120 och då är man inte lika nöjd. Loppet gick bra och jag är nöjd.