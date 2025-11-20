20 november 2025
LISTA: Här är föreningarna som har sålt flest lotter i Kalmar län

Föreningarna i Kalmar län har varit duktiga på att sälja Folkspels lotter under det senaste verksamhetsåret. Foto: Bildbyrån

SPORT 20 november 2025 13.00

Föreningarna i Kalmar län som säljer Folkspels lotter har under det senaste året tjänat 10,6 miljoner kronor. Mest pengar har Lindsdals IF tjänat och listan över vilka föreningar som har fått störst utdelning finns med längre ner i artikeln.

Lottförsäljning av olika slag är för många föreningar en viktig inkomstkälla. Folkspel går i början av november varje år ut med information om vad landets föreningar har tjänat på försäljningen av Folkspels produkter (Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar) under det senaste året.

I år har svenskt föreningsliv tjänat 372 miljoner kronor på att sälja produkterna, en ökning med 53 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Sedan starten 1991 har Folkspel betalat ut över 18 miljarder kronor till landets klubbar och organisationer. 

”Det bästa resultatet vi levererat sedan 2005. Vi är medvetna om att det inte räcker till allt som vår största och viktigaste folkrörelse önskar, men vet också att det är inkomster som verkligen gör skillnad. Ingen ska exempelvis behöva stå utanför av ekonomiska skäl, alla ska ha råd med rörelse”, säger Hans Sahlin, vd på ideella Folkspel, i ett pressmeddelande. 

Lindsdals IF etta i länet

Drygt 10,6 miljoner kronor går raka vägen till föreningarna i Kalmar län. Lindsdals IF har i vanlig ordning tjänat mest pengar, 540 642 kronor, och följs av Färjestadens GoIF (349 955 kronor) och Oskarshamns AIK (311 847 kronor)

”Det goda resultatet av alla sålda bingolotter, sverigelotter och julkalendrar har på ett positivt sätt medfört att vi kunnat utbilda våra ledare, spelare, uppdatera material och utrustning för alla våra lag. Det gör att vi kunnat och kommer att erbjuda alla våra ungdomar en aktiv fritid som i en förlängning förhoppningsvis gör dom till goda medborgare”, säger Lindsdals IF:s ordförande Malin Gruvhagen i ett pressmeddelande. 

Här nedan kan du se vilka 20 föreningar i länet som har fått störst utdelning under det senaste verksamhetsåret.  

Fakta

Här är föreningarna i Kalmar län som får störst utdelning från Folkspel: 

Lindsdals IF

Fotboll

540 642 kr

Färjestadens GoIF

Fotboll

349 955 kr

Oskarshamns AIK

Fotboll

311 847 kr

Kalmar HC

Ishockey

234 012 kr

Rödsle BK

Fotboll

228 598 kr

Nybro Vikings

Ishockey

201 193 kr

IFK Borgholm

Fotboll

198 284 kr

Vimmerby Hockey

Ishockey

194 271 kr

KFUM Kalmar 

Handboll

184 905 kr

Pukebergs BK

Fotboll

146 273 kr

Smedby BoIK

Fotboll

137 220 kr

Lindås BK

Fotboll

131 714 kr

IK Oskarshamn

Ishockey

127 743 kr

Oskarshamns Ridklubb

Ridsport

124 354 kr

Västerviksortens Ryttarförening

Ridsport

123 571 kr

Emmaboda IS

Fotboll

117 996 kr

Westerviks IBK

Innebandy

114 787 kr

Mönsterås GoIF

Fotboll

113 902 kr

Västerviks IK

Ishockey

113 805 kr

Persnäs AIF

Fotboll

107 983 kr

 
 

 

Topp fem i Kalmar kommun: 

Lindsdals IF – 540 642

Kalmar HC – 234 012

KFUM Kalmar HK – 184 905

Smedby BoIK – 137 220

IFK Kalmar – 105 714


Topp fem i Västerviks kommun:

Västerviksortens Ryttarförening – 123 571

Westerviks Innebandy – 114 787

Västerviks Ishockey – 113 805

Tjust IF FF – 60 850

Västerviks Basket – 49 977


Topp fem i Vimmerby kommun: 

Vimmerby Hockey – 194 271

Djursdala SK – 83 237

Södra Vi IF – 81 731

Storebro IF – 52 880 

Vimmerbyortens Ryttarförening – 34 647


Topp fem i Hultsfreds kommun:  

Målilla GoIF Bandy – 72 400

Målilla-Mörlunda SKI – 69 875 

Hultsfreds FK – 51 678

Pauliströms IF – 39 326

IF Hebe Fotboll – 30 147

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

