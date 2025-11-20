LISTA: Här är föreningarna som har sålt flest lotter i Kalmar län

Föreningarna i Kalmar län har varit duktiga på att sälja Folkspels lotter under det senaste verksamhetsåret. Foto: Bildbyrån

Föreningarna i Kalmar län som säljer Folkspels lotter har under det senaste året tjänat 10,6 miljoner kronor. Mest pengar har Lindsdals IF tjänat och listan över vilka föreningar som har fått störst utdelning finns med längre ner i artikeln.

Lottförsäljning av olika slag är för många föreningar en viktig inkomstkälla. Folkspel går i början av november varje år ut med information om vad landets föreningar har tjänat på försäljningen av Folkspels produkter (Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar) under det senaste året.

I år har svenskt föreningsliv tjänat 372 miljoner kronor på att sälja produkterna, en ökning med 53 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Sedan starten 1991 har Folkspel betalat ut över 18 miljarder kronor till landets klubbar och organisationer.

”Det bästa resultatet vi levererat sedan 2005. Vi är medvetna om att det inte räcker till allt som vår största och viktigaste folkrörelse önskar, men vet också att det är inkomster som verkligen gör skillnad. Ingen ska exempelvis behöva stå utanför av ekonomiska skäl, alla ska ha råd med rörelse”, säger Hans Sahlin, vd på ideella Folkspel, i ett pressmeddelande.

Lindsdals IF etta i länet

Drygt 10,6 miljoner kronor går raka vägen till föreningarna i Kalmar län. Lindsdals IF har i vanlig ordning tjänat mest pengar, 540 642 kronor, och följs av Färjestadens GoIF (349 955 kronor) och Oskarshamns AIK (311 847 kronor)

”Det goda resultatet av alla sålda bingolotter, sverigelotter och julkalendrar har på ett positivt sätt medfört att vi kunnat utbilda våra ledare, spelare, uppdatera material och utrustning för alla våra lag. Det gör att vi kunnat och kommer att erbjuda alla våra ungdomar en aktiv fritid som i en förlängning förhoppningsvis gör dom till goda medborgare”, säger Lindsdals IF:s ordförande Malin Gruvhagen i ett pressmeddelande.

Här nedan kan du se vilka 20 föreningar i länet som har fått störst utdelning under det senaste verksamhetsåret.