LISTA: Här är föreningarna som har sålt flest lotter i Kalmar län

Föreningarna i Kalmar län har varit duktiga på att sälja Folkspels lotter under det senaste verksamhetsåret. Foto: Bildbyrån
Lottförsäljning av olika slag är för många föreningar en viktig inkomstkälla. Folkspel går i början av november varje år ut med information om vad landets föreningar har tjänat på försäljningen av Folkspels produkter (Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar) under det senaste året.
I år har svenskt föreningsliv tjänat 372 miljoner kronor på att sälja produkterna, en ökning med 53 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Sedan starten 1991 har Folkspel betalat ut över 18 miljarder kronor till landets klubbar och organisationer.
”Det bästa resultatet vi levererat sedan 2005. Vi är medvetna om att det inte räcker till allt som vår största och viktigaste folkrörelse önskar, men vet också att det är inkomster som verkligen gör skillnad. Ingen ska exempelvis behöva stå utanför av ekonomiska skäl, alla ska ha råd med rörelse”, säger Hans Sahlin, vd på ideella Folkspel, i ett pressmeddelande.
Lindsdals IF etta i länet
Drygt 10,6 miljoner kronor går raka vägen till föreningarna i Kalmar län. Lindsdals IF har i vanlig ordning tjänat mest pengar, 540 642 kronor, och följs av Färjestadens GoIF (349 955 kronor) och Oskarshamns AIK (311 847 kronor)
”Det goda resultatet av alla sålda bingolotter, sverigelotter och julkalendrar har på ett positivt sätt medfört att vi kunnat utbilda våra ledare, spelare, uppdatera material och utrustning för alla våra lag. Det gör att vi kunnat och kommer att erbjuda alla våra ungdomar en aktiv fritid som i en förlängning förhoppningsvis gör dom till goda medborgare”, säger Lindsdals IF:s ordförande Malin Gruvhagen i ett pressmeddelande.
Här nedan kan du se vilka 20 föreningar i länet som har fått störst utdelning under det senaste verksamhetsåret.
Här är föreningarna i Kalmar län som får störst utdelning från Folkspel:
|
Lindsdals IF
|
Fotboll
|
540 642 kr
|
Färjestadens GoIF
|
Fotboll
|
349 955 kr
|
Oskarshamns AIK
|
Fotboll
|
311 847 kr
|
Kalmar HC
|
Ishockey
|
234 012 kr
|
Rödsle BK
|
Fotboll
|
228 598 kr
|
Nybro Vikings
|
Ishockey
|
201 193 kr
|
IFK Borgholm
|
Fotboll
|
198 284 kr
|
Vimmerby Hockey
|
Ishockey
|
194 271 kr
|
KFUM Kalmar
|
Handboll
|
184 905 kr
|
Pukebergs BK
|
Fotboll
|
146 273 kr
|
Smedby BoIK
|
Fotboll
|
137 220 kr
|
Lindås BK
|
Fotboll
|
131 714 kr
|
IK Oskarshamn
|
Ishockey
|
127 743 kr
|
Oskarshamns Ridklubb
|
Ridsport
|
124 354 kr
|
Västerviksortens Ryttarförening
|
Ridsport
|
123 571 kr
|
Emmaboda IS
|
Fotboll
|
117 996 kr
|
Westerviks IBK
|
Innebandy
|
114 787 kr
|
Mönsterås GoIF
|
Fotboll
|
113 902 kr
|
Västerviks IK
|
Ishockey
|
113 805 kr
|
Persnäs AIF
|
Fotboll
|
107 983 kr
|
|
|
Topp fem i Kalmar kommun:
Lindsdals IF – 540 642
Kalmar HC – 234 012
KFUM Kalmar HK – 184 905
Smedby BoIK – 137 220
IFK Kalmar – 105 714
Topp fem i Västerviks kommun:
Västerviksortens Ryttarförening – 123 571
Westerviks Innebandy – 114 787
Västerviks Ishockey – 113 805
Tjust IF FF – 60 850
Västerviks Basket – 49 977
Topp fem i Vimmerby kommun:
Vimmerby Hockey – 194 271
Djursdala SK – 83 237
Södra Vi IF – 81 731
Storebro IF – 52 880
Vimmerbyortens Ryttarförening – 34 647
Topp fem i Hultsfreds kommun:
Målilla GoIF Bandy – 72 400
Målilla-Mörlunda SKI – 69 875
Hultsfreds FK – 51 678
Pauliströms IF – 39 326
IF Hebe Fotboll – 30 147