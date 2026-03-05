Vimmerby-killen om padeln med F1-stjärnorna: "Otroligt kul och häftigt"

Viktor Nyström, tvåa från vänster, mötte fyrfaldige världsmästaren Max Verstappen (mitten) och flera andra F1-stjärnor i padel. Foto: Instagram

Viktor Nyström från Vimmerby fick chansen att möta fyrfaldige världsmästaren Max Verstappen i padel inför helgens F1-tävlingar i Melbourne. – Det var otroligt kul och häftigt, säger Viktor om upplevelsen.

Viktor Nyström bor i Melbourne sedan en tid tillbaka och jobbar som padelcoach på Crown Racquet Club. Här kan du läsa en längre intervju med 24-åringen.

I går fick han en upplevelse för livet när han mötte F1-stjärnor som Max Verstappen, Gabriel Bortoletti, Oliver Bearman och Luke Browning i padel.

– Jag spelade själv på en annan klubb när jag hörde att Bortoletti var på vår klubb och skulle spela. Så jag stack dit, snackade med dem och lirade lite. Vi bytte nummer och dagen efter hörde han av sig och ville spela igen. Han berättade sedan att de skulle lira mot Max och frågade om jag ville hänga med. Det var ett lätt svar, säger Viktor när vi når honom på telefon.

Hur var det att spela mot dem?

– Otroligt coolt. ”Gabi” var hur trevlig som helst och snackade mycket. Max var också trevlig även om vi inte snackade så mycket. Vi spelade ett set till tiebreak, jag och Bearman mot Max och Gabi.

"En riktig vinnarskalle"

Den coola upplevelsen till trots ser Viktor Nyström ingen större padelframtid hos förarna.

– Nja, de är ju klart bättre på padel än om jag hade kört en F1-bil men de är inga supertalanger. Max hade en riktig vinnarskalle och körde mer taktiskt, de andra slog mest så hårt de kunde. Men det var en riktigt häftig upplevelse och blev bättre än vad jag trodde.

I helgen är det F1-premiär i Melbourne och Viktor Nyström ser fram emot att följa loppet.

– Jag har lärt känna några av dem och ska vara där och kolla. Vi har lite gratispadel på lördag och söndag där jag kommer jobba lite, men annars planerar jag att vara ledig.