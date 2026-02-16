Traktens padelspelare avslutade säsongen med stor fest

Frida Sethsson var ensam i sitt lag att ta emot priset. På herrsidan vann Stefan Lind och Edvin Kjellgren. Foto: Pressbild

I lördags var det dags att fira vinnarna i de respektive padelserierna på Nordic Wellness Hultsfred. Ett 50-tal personer kom till festen på Hotell Hulingen.

Hösten seriespel avrundades med en kväll i padelns tecken på Hotell Hulingen i Hultsfred. Det blev en kickoff för vårens serieomgång som startar under måndagskvällen.

– God mat, quiz med Putte Svensson Sahlin och prisutdelning stod på programmet, säger padelansvarige Stefan Lind.

Stefan Lind och Edvin Kjellgren vann herrarnas högsta serie medan Frida Sethsson, Madeleine Carlsson och Caroline Phalén vann damernas motsvarighet. Phalén ersatte Sethsson på grund av skada halvvägs in i seriespelet.

Den näst högsta divisionen på herrsidan vanns av Daniel Albertsson/Jonas Fors medan Karolina Karlsson/Anna Källåker tog hem motsvarande på damsidan.

Niklas Karlsson och Christopher Wichmann vann tredjedevisionen och detsamma gjorde Marie Landström/Jennie Ekström och Angelica Edén på damsidan. Där ersatte Angelica Jennie efter en skada en bit in på serien.

Många lag deltar

Nu väntar en ny omgång av seriespel under våren. Totalt 64 lag kommer till spel.

– Det är tio stycken fler än i höstens omgång. Det måste vara lite unikt just nu i padelsverige att en sådan liten ort har så många lag i seriespel. Nytt i vårens omgång är att vi för första gången fått ihop även en mixed-serie i vår hall. Vi är väldigt tacksamma för alla spelares förtroende att spela hos oss och vi ska försöka förvalta förtroendet och erbjuda bästa möjliga upplevelse när ni spelar hos oss, säger Stefan Lind.