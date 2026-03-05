Viktor från Vimmerby lever padeldrömmen i Australien

Viktor Nyström har en spektakulär arbetsplats med dubbla padelbanor bara ett par meter från Yarrafloden i Melbourne. Foto: Privat

Spelpartnern Axel Olholt och Viktor Nyström firar på banan. Viktor från Vimmerby bor i Australien sedan i somras och jobbar som padelcoach på klubben Crown Raquet Club med banor strax intill Yarrafloden. Foto: Privat

I helgen är det F1-premiär i Australiens Grand Prix. Då finns Vimmerby-killen Viktor Nyström på plats i Melbourne och hoppas få möjlighet att coacha världsstjärnorna – i padel. – Många av förarna älskar padel. Jag vet inte vem som är vassast men Verstappen, Norris, Russell lirar allihop. Klubben där jag jobbar har samarbete med hotellet som i princip alla förare bor på, säger 24-åringen.

Vår tidning når Viktor Nyström över telefon en tidig morgon i Melbourne, vilket är detsamma som en sen kväll i Sverige. Han bor i Australien sedan i somras och jobbar idag som padelcoach på Crown Raquet Club i Melbourne som har byggt upp två banor strax intill Yarrafloden med spektakulär omgivning längs ett populärt promenadstråk.

– Jag har bott i Sydney tidigare och trivdes jättebra där. Men nu med både Australien Open-tennisen och F1-loppet bestämde jag mig för att testa Melbourne och trivs väldigt bra här också. Det är en riktig idrottsstad vilket börjar märkas med padeln. Det är ett brett utbud på duktiga spelare och bra träningsmöjligheter.

Golf byttes mot padel

Han är född och uppvuxen i Vimmerby men flyttade hemifrån redan som 16-åring för att gå golfgymnasiet i Linköping. I dag har Viktor Nyström hunnit bli 24 år och golfen har sedan länge bytts ut mot padel där han tidigare har skördat framgångar i SM.

– All sportbakgrund är en fördel och det jag har gillat med padeln är att det aldrig har varit lika seriöst som golfen.

Utöver att coacha och erbjuda privatlektioner spelar Viktor fortfarande en hel del själv och tog sig nyligen till final i Australien Padel Tour tillsammans med svenske spelpartnern Axel Olholt.

– Axel flyttade hit för två veckor sedan och vi tävlade ihop i Sverige för ett par år sedan. Vi förlorade finalen med 8-10 i tiebreak i tredje och avgörande set så det var lite tungt. Men det var vår första tävling tillsammans här borta och förhoppningsvis blir det bättre när vi kan träna mer ihop.

Drömmer om OS-chans

Viktor Nyström berättar att padeln är på stark framfart i landet och drar jämförelser med boomen i Sverige under pandemin.

– Det är lite roligt men Australien ligger efter resten av världen på rätt många grejer. I Sverige började alla spela padel under pandemin och här börjar det dra igång först nu. Under året kommer antalet anläggningar och banor öka drastiskt. Det är tre-fyra nya klubbar bara i Melbourne och ett par i Sydney. Det är en stor anledning till att jag själv gärna vill stanna här i några år till och se vad som kan byggas upp.

En spännande tanke finns också med i bakhuvudet.

Just nu pågår förhandlingar om att padeln ska få göra debut på sommar-OS i Brisbane, Australien 2032.

– Att representera Sverige i OS skulle inte fungera för min del. Jag är inte på den nivån och för att ha en chans att nå dit skulle jag behöva spela padel på heltid. Här i Australien finns det ändå en liten möjlighet. Än finns det inte så många yngre spelare och tajmingen hade varit perfekt. Det tar rätt lång tid att få ett australiensiskt pass och jag hade behövt börja jobba med det redan nu, men helt omöjligt vore det inte. Australien är inte tillräckligt bra på padel för att lyckas kvala in, men tack vare att de är värdnation är de direktkvalificerade, säger Nyström om möjligheten att delta i OS i Australiens färger.

Det har pratats en del om "padeldöden" i Sverige. Hur ser du på framtiden för sporten?

– Det kommer inte att bli en sådan hajp som under pandemin igen. Men en stor skillnad mot läget här i Australien är juniorverksamheten. I Sverige har vi en hel del duktiga unga killar och tjejer som är med och fajtas ute i Europa, här finns ingenting ännu. Jag och min partner Axel är de yngsta på touren och han är 22 år och jag 24 år... I Sverige finns flera tio-tolv-åringar som börjar bli jätteduktiga. Det visar att framtiden är ljus och jag tror att padeln kommer fortsätta etablera sig i Sverige. Det är fortfarande populärt bland de som spelar mycket medan hajpen bland allmänheten är borta. Men så ser det ut i alla sporter över tid.

Relationer öppnar upp möjligheter

Att bo i Melbourne och få möjligheten att jobba med padel på heltid kan låta som en dröm.

Viktor Nyström medger att han haft tur – men lyfter också fram vikten av relationer och kontakter.

– Det hjälper verkligen att lära känna folk och att andra får veta vem man är när man är ute och tävlar. Rent generellt tror jag att om man tar hand om sina relationer så dyker det upp möjligheter. Australien är ett häftigt land att vara i med många människor från alla möjliga delar av världen. De flesta drar efter ett halvår eller en utbytestermin men jag har byggt upp ett litet liv här borta. Jag har många kontakter som hjälpt mig med jobb och annat och det ska bli jättekul att se vad nästa steg blir.

Fick möta Verstappen

Hur det gick med F1-förarna?

Jo, under onsdagen la ingen mindre än Max Verstappen, fyrfaldig världsmästare i F1, upp en bild på Instagram tillsammans med Viktor Nyström och några andra förare på padelbanan med texten: "Jag uppskattade den".

Drömmen om att möta stjärnorna slog in.