PADELHALLEN STÄNGS EFTER KONKURSEN: "Jäkligt tufft"

I september 2023 invigde Jonas Fors och Jens Virtanen sin padelanläggning i Storebro. Nu har dörrarna låsts och bolaget har gått i konkurs. – Det är jäkligt tufft förstås, säger Jonas Fors.

Padelboomen i hela Sverige har lagt sig. Det märks även här. Nu har konsekvensen blivit att padelhallen i Storebro, som först startades av Jonas Hämäläinen och Mats Mårtensson, stängt för troligen sista gången.

2023 tog Jonas Fors och Jens Virtanen över och bildade bolaget J Padel Club AB. Men det har bara gått trögare och trögare att få dit padelspelarna.

Nu har bolaget försatts i konkurs.

– Det är lite tungt förstås. Vi har haft en vikande trend med spelare sista halvåret och var tvunget att ta det här beslutet. Men det är ju inget man vill göra, så det är tufft förstås, säger Jonas Fors.

Han ser det som att padelboomen lagt sig generellt sett.

– Det är mest sista halvåret vi har märkt av det och jag vet inte vad det beror på. Det är väl en kombination av den här vikande trenden och padelboomen som var ett tag. Givetvis är det tråkigt, men det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Vi har inte gjort någon ordentlig analys av det, men det är bara att titta på siffrorna.

Går inte att spela vidare

Duon har lagt ned många timmar för att få padelanläggningen och bolaget att fungera.

– Och det har vi gärna gjort. Båda tycker att det är otroligt kul och det har varit roligt att hänga med alla spelare. Det är så många som spelat hos oss under de här åren.

Går det att spela under processen eller vad händer med banorna?

– Nej, det kommer man inte kunna. Vi vet inte vad som händer, det är konkursförvaltaren som tar hand om det.

Så den sista matchen är spelad där inne?

– Ja, den är nog spelad, men det beror på om någon vill köpa upp det eller så. För oss är det sista i alla fall. Det känns tufft, men vi är verkligen tacksamma för alla som har spelat.

Annons:

Redan släppt anläggningen i Västervik

Att Jonas Fors, som bland annat äger och driver Rosins Pappershandel parallellt med ett heltidsjobb, har många bollar i luften har inte spelat in.

– Nej, jag gillar många bollar i luften. Det här handlar om att det inte är ekonomiskt hållbart. Det går inte ihop sig, det var det som avgjorde.

Ett tag drev Jonas Fors även en padelanläggning i Västervik, men den har han släppt vidare sedan tidigare. Det här beslutet påverkar inte heller de turneringar som Fors driver runt om i Småland och Östergötland.

– Nej, det påverkar inte någonting annat som jag gör.

Vad har du hunnit få för reaktioner?

– Inte jättemycket. Det är några som tycker att det är tråkigt och att det har varit väldigt roligt att spela med oss. Det har varit en jäkligt rolig resa och det är många minnen man tar med sig. Det är synd att det inte går att få ekonomin att gå ihop.

"Gav en övertablering"

Nu finns endast en padelbana inomhus i Vimmerby samt anläggningen uppe vid Videslätt plus en utebana i Storebro.

– I Vimmerby tror jag absolut det finns underlag för en anläggning. Det är så pass stort och så många spelare, men det är också en process. Ser man till padelheten så har Nordic i Hultsfred mycket nu och om jag ska vara ärlig kanske det räcker med hallar som det är. Pandemin gav ju en viss överetablering.

Har ni haft tankar på att flytta banorna in till Vimmerby?

– Nej, det har vi aldrig tänkt. Vi kände både jag och Jens att vi var ganska färdiga nu.