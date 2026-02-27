Inge räddar padeln i Storebro – köpt banorna och utrustningen

Inge Hyckenberg har köpt padelbanorna och utrustningen. Det ska bli fortsatt padelspel i Storebro, säger han. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv

Efter konkursen i januari har framtiden varit oklar för padelanläggningen i Storebro. Nu har fastighetägaren Inge Hyckenberg köpt upp banorna och utrustningen från konkursboet. – Vi vill rädda vad som räddas kan, säger han.

Det var i mitten av januari som J Padel Club försattes i konkurs. Padelanläggningen i Storebro, som senast drevs av Jonas Fors och Jens Virtanen, bommade igen i mitten av januari.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist berättade någon vecka senare att anläggningen kunde leva vidare. Sedan dess har inget hänt och nu har fastighetsägaren Inge Hyckenberg klivit in.

– Jag har sålt det som fanns till hyresvärden som nu tar över verksamheten och gör försöken, säger Bill Kronqvist.

Inge Hyckenberg gör det för att rädda padeln i Storebro, säger han.

– Vi byggde den här padelhallen och vi hyrde ut det när det var populärt. Sedan såldes det till andra och därefter blev det en konkurs. Det är historia nu. Kommunen tvingade oss att bygga en brandcell om padelhallen och det hade med detaljplanen att göra. Just det gör att vi inte kan sälja banorna för sig och därför har jag köpt padelbanorna i stället för att rädda dem åt Storebroborna, berättar Inge Hyckenberg.

För diskussioner

Padelanläggningen kommer därmed att leva vidare och Inge Hyckenberg säger att man ska försöka hålla ett pris så att folk har råd att spela.

– Vi har köpt det här och kommer försöka hyra ut så gott det går. Padeln är i dag i en rejäl utförsbacke. Vi vill samarbeta med några stycken, men det är inget som är helt bestämt ännu. Det som är bestämt är att vi köpt padelbanorna och utrustningen av konkursboet.

Hur nära är det med några som kan vara med och driva verksamheten?

– Det är ett antal personer som har tittat, men inte lämnat besked ännu. Vi försöker rädda vad som räddas kan. Så ser det ut.

När tror du att något kan bli klart?

– Det vet jag inte. Det kan vara från nu och ett halvår framåt.

Annons:

"Gör allt för att det ska leva vidare"

Anläggningen ska vara möjlig att spela på redan nu igen, men det går inte att boka i någon av de klassiska padelapparna för stunden.

– Det är möjligt att spela nu om man ringer. Det blir nog något liknande som tidigare sedan framåt. Vi hoppas att det ska spelas så mycket att vi kan ha värmen igång. Vi gör allt för att det ska leva vidare och gör det bästa vi kan av det.