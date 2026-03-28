Vimmerbykillen tog SM-silver – ”Hyfsat nöjd”

Vimmerbybon Thomas Nilsson slog till med silver i gårdagens SM i e-cycling. Johan Norén var snäppet snabbare. – Jag hade siktat på segern, men en silvermedalj är helt okej, säger Nilsson efter framgången.

Thomas Nilsson har satsat mer och mer på den växande sporten och vann SweCup tidigare i vintras. Igår gjorde han sitt första framträdande i SM och det slutade med en silvermedalj.

– Får man smälta det är man nog hyfsat nöjd. Det var ett bra upplägg, först ett lite längre lopp där jag visste att det skulle gå fort. Johan Norén är otroligt stark och han gick loss. Jag kom inte in i loppet som jag tänkte, det gick på en annan plattform än jag är van vid och jag fick inte riktigt samma känsla. Det vare lite synd, vi var en grupp på tre personer och i slutet var jag riktigt trött och tänkte mer på att spara till sista loppet. Jag tappade till fjärdeplatsen där, men kunde ladda om till sista loppet och vinna det. Det räckte till en andraplats.

Hur nära segern var du?

– Hade Norén kommit fyra i det andra loppet hade det räckt till seger. Det var väldigt små marginaler. Hade jag varit tvåa på förstaloppet hade jag också vunnit.

E-cycling är en växande sport där man kör i virtuella världar, uppkopplade på en smart cykel.

– Man kan säga att det är samma förutsättningar som att köra utomhus, men det kanske är mer taktik i hur man lägger upp loppet. Det ska vara så likt som möjligt.

Vill bli bland de bästa

32-årige Nilsson, som tävlar för lokala klubben CK Wimer, började med sporten 2021.

– Jag har kört kontinuerligt sedan dess och sista året har jag kört lite mer seriöst. Jag kör nästan varje dag. Största framgången hittills är när jag vann Swecup i vintras, med sex deltävlingar. Det var en skön seger där som jag var nöjd med. Det var ett stort mål och den cupen passade mig bra.

Första SM-medaljen ger mersmak.

– Jag kommer absolut fortsätta satsa. Jag ska tävla lite ute under våren och sommaren, men e-cycling är det som jag kommer satsa hårdast på. Det är väldigt många roliga race som är internationella med de bästa i världen där man kan utmana sig. Målet är att bli bland de bästa i världen.