Medaljregn över Vimmerby Kampsport under Smash Arms

Vimmerby Kampsport fick med sig sju medaljer hem från armbrytningstävlingen Smash Arms i Mjölby. Foto: Fredrik Vestgöte
Smash Arms i Mjölby är en av Sveriges större armbrytningstävlingar med närmare 300 deltagare och Vimmerby Kampsport hade med sig flera tävlande. Bland resultaten stack Lukas Vestgöte från Ankarsrum ut med dubbla brons i sin ungdomsdebut i klasserna junior U13 +45 kilo, höger och vänster arm.
Dubbla medaljer till Horste
Eddy Kasselstrand vann två silver i amatörklassen 65 kilo, höger och vänster arm, medan Andreas Horste, som sektionsansvarig i klubben, tog silver i Masters 95 kilo, höger arm och brons i samma klass med vänster arm.
Även Peter Karlsson kämpade till sig en bronsmedalj i Masters 85 kilo, höger arm.
Totalt sju medaljer sammanfattar en lyckad tävling för Vimmerby Kampsport.