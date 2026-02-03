Medaljregn över Vimmerby Kampsport under Smash Arms

Vimmerby Kampsport fick med sig sju medaljer hem från armbrytningstävlingen Smash Arms i Mjölby. Foto: Fredrik Vestgöte

Vimmerby Kampsport skördade framgångar under Smash Arms i Mjölby. Eddy Kasselstrand från Ankarsrum vann dubbla silver i 65-kilosklassen och totalt ordnade klubben sju medaljer.

Smash Arms i Mjölby är en av Sveriges större armbrytningstävlingar med närmare 300 deltagare och Vimmerby Kampsport hade med sig flera tävlande. Bland resultaten stack Lukas Vestgöte från Ankarsrum ut med dubbla brons i sin ungdomsdebut i klasserna junior U13 +45 kilo, höger och vänster arm.

Dubbla medaljer till Horste

Eddy Kasselstrand vann två silver i amatörklassen 65 kilo, höger och vänster arm, medan Andreas Horste, som sektionsansvarig i klubben, tog silver i Masters 95 kilo, höger arm och brons i samma klass med vänster arm.

Även Peter Karlsson kämpade till sig en bronsmedalj i Masters 85 kilo, höger arm.

Totalt sju medaljer sammanfattar en lyckad tävling för Vimmerby Kampsport.