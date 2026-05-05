Två nyckelroller till den nya satsningen ska rekryteras

Tre arbetsmarknadsregioner ska bli en. Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Oskarshamn har gått samman och bildat "Samkraft nordöstra Småland". Nu söker man två nyckelroller.

Det var våren 2025 som kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik började diskutera en fördjupad samverkan för att stärka norra Kalmar län.

Oskarshamn hakade på relativt omgående och nu har de fyra kommunerna kommit så pass långt att man bildar en ideell förening och ett kansli.

– Vi kallar det här för vår generationsutmaning och vi har en ganska lång tidshorisont. Det handlar om ett gränslöst norra Kalmar län år 2045. Då ska vi vara en arbetsmarknadsregion och där det ska vara möjligt att ta sig till fler orter och noder inom detta område under 45 minuter. Vi ska också ha en betydligt starkare koppling till tillväxtmotorer som Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping än i dag. Det är vårt slutgiltiga mål, har Vimmerbys kommundirektör Ola Karlsson tidigare sagt.

Nu håller kommunerna på att rösta igenom en ideell förening i sina respektive fullmäktigeförsamlingar. Föreningens namn blir "Samkraft nordöstra Småland" och en kansliorganisation ska också byggas upp. Kansliorganisationen beräknas till sammanlagt fem miljoner kronor per år fram till 2031 och kommunerna ska dela på kostnaden. Förhoppningen är även att regionen kommer stötta upp med motsvarande belopp.

Söker två tjänster

Huvudkontoret för verksamheten blir i Västerviks kommun och i övriga tre kommuner blir det satellitkontor.

– Vi ska rekrytera två personer som blir nycklar för framdrift i projektet och som ska hålla samman arbetsgrupperna. Kansliets uppdrag blir att analysera, strategisera, koordinera och kommunicera. Duktiga tjänstepersoner i våra kommuner blir involverade, men arbetet ska drivas av personerna på kansliet.

Nu har man påbörjat rekryteringarna. Den nya samverkan söker en verksamhetsledare och en projektledare som tillsammans vill ta ett samlande ansvar för att det här ska bli verklighet.

– Min förhoppning, och starka övertygelse, är att vi nu lyckas kroka arm och hitta kloka och effektiva insatser som stärker oss tillsammans. Genom att bemanna projektet med dessa två nyckelroller kan vi också börja jobba mer aktivt mot målet, att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion med fokus på tillväxt, tillgänglighet och kompetens, säger Vimmerbys kommundirektör Ola Karlsson.

