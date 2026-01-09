Duon satsar ytterligare på sin salong : ”Det allra senaste inom teknologin”

För drygt fyra år sedan tog kompanjonerna Evelina Jonasson och Anna Andersson behandlingsmetoden LPG till Vimmerby. Under åren som gått har de skaffat sig en trogen kundkrets och gjort skönhetsbranschen till ett andra ben att stå på i sitt företag Skogsklingornas Röj & Sköj. Nu satsar de ytterligare på sin salong och har investerat i en ny maskin samtidigt som de satsar på en helt ny typ av behandling.

LPG-behandling är en sorts bindvävsmassage där man med hjälp av en maskin bland annat stimulerar lymfcirkulationen i kroppen. Under åren som Anna och Evelina haft sin maskin har det inte funnits någon annan som erbjuder behandlingen inom rimligt avstånd från Vimmerby och många kunder har rest från närliggande städer för att kunna få behandlingar. Ett par dagar i veckan har Studio LPG Vimmerby hållit öppet. Nu satsar duon ytterligare på sin salong och investerar i en ny maskin med större kapacitet. Snart erbjuder de dessutom en helt ny typ av behandling som komplement till LPG-maskinen.

– Vi kände att det var dags nu. Den andra maskinen har vi haft sedan juni 2021, och leasingavtalet går snart ut. Den började dessutom bli lite sliten, så det var antingen att renovera den eller byta upp oss, berättar Evelina.

Den nya LPG-maskinen är kortfattat effektivare än den gamla. Evelina berättar engagerat om alla nya finesser och förbättringar jämfört med den andra.

– Det känns jätteroligt att vi kan erbjuda det allra senaste inom den här teknologin, och de kunder som redan varit här och provat och kan jämföra med den gamla känner skillnad. De säger att de märker det med en gång, förklarar hon.

Satsar på ytterligare typ av behandling

Tre dagar i veckan kommer LPG-salongen, som är tillbaka i lokalen på Bondegränd 1 sedan en tid tillbaka, hålla öppet. Snart kommer salongen även erbjuda ytterligare en typ av behandling.

– När vi var i Stockholm på utbildning för att lära oss den nya maskinen stötte vi på den här maskinen som heter Onnafit och kände att det skulle vara ett bra komplement till vår LPG.

Onnafiten är en sorts väst som behandlar kroppens muskler med hjälp av elektriska impulser, berättar Evelina och förklarar att den kan anpassas i styrka och antingen användas som komplement till träning, eller för att börja bygga upp muskler för den som kanske inte alls tränat innan men vill komma i gång.

– Vad vi vet finns det ingen som erbjuder det här i närheten heller, så det känns väldigt roligt att kunna erbjuda.

Att de är så pass ensamma i trakten med både LPG-maskinen och den nya västen gör att de vågar sig på en så stor investering.

– Det är stora investeringar för oss, men vi hoppas verkligen att det blir ett bra komplement och att vi ska kunna hjälpa den som vill komma igång med träning men av olika anledningar kanske har svårt att göra det. Det känns bra!