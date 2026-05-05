Uppgifter: Malmkvist stannar i Vimmerby Hockey

Gustaf Malmkvist ska enligt uppgifter ha förlängt sitt kontrakt med Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Gustaf Malmkvist anslöt till Vimmerby Hockey inför förra säsongen och ser ut att bli kvar. Backen ska ha förlängt kontraktet, enligt källor till Expressen .

25-årige Gustaf Malmkvist värvades in från Tranås och gjorde sin första säsong i Hockeyallsvenskan. Fem poäng på 50 matcher blev resultatet för den defensivt skicklige backen som snittade omkring 15 minuter per match.

Nu uppger Expressen att Malmkvist har förlängt sitt kontrakt med klubben.

Sedan tidigare är Alfred Hjälm, Nick Bochen, William Alftberg och Oskar Lindgren klara på backsidan inför kommande säsong.