05 maj 2026
Uppgifter: Malmkvist stannar i Vimmerby Hockey

Gustaf Malmkvist ska enligt uppgifter ha förlängt sitt kontrakt med Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 05 maj 2026 12.05

Gustaf Malmkvist anslöt till Vimmerby Hockey inför förra säsongen och ser ut att bli kvar. Backen ska ha förlängt kontraktet, enligt källor till Expressen.

25-årige Gustaf Malmkvist värvades in från Tranås och gjorde sin första säsong i Hockeyallsvenskan. Fem poäng på 50 matcher blev resultatet för den defensivt skicklige backen som snittade omkring 15 minuter per match.

Nu uppger Expressen att Malmkvist har förlängt sitt kontrakt med klubben.

Sedan tidigare är Alfred Hjälm, Nick Bochen, William Alftberg och Oskar Lindgren klara på backsidan inför kommande säsong.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

