Två storlopp på en vecka – Passmark nådde topp 100 i Göteborg

Vimmerbybon Robbin Passmark nådde en topp 100-placering av ungefär 55 000 löpare i helgens upplaga av Göteborgsvarvet. Det blev ett personligt rekord med fem minuter från förra året. – Jag var lite över planerad tid, men jag får vara nöjd för dagen, säger Robbin Passmark.

Robbin Passmark begav sig till västkusten med målet att springa halvmaratonloppet Göteborgsvarvet under 1.15 och sprang i mål på 1.16.52.

– Alla förberedelser och väder var bra, men grejen är den att jag inte har legat och tränat på just den hastigheten. Jag höll ihop det i 15 kilometer och sprang med en grupp som hade min önskade hastighet, men gruppen blev lite längre och jag blev ensam där ett tag. Jag försökte hänga på lite ryggar som sprang om mig, men det var som att benen sa att vi ska ligga i 3.40-fart nu. Planen var att ligga mellan 3.30-3.33 och det gjorde jag. Jag kom upp till 3.40 och det var som att benen sa ”här vill jag ligga”. Det är för att det är runt 3.54 som jag har tränat mycket. Nu när jag tränar tre grenar har jag en starkare motor för att hålla ut längre än att gå ner och springa i snabbare hastigheter, säger Robbin Passmark.

Robbin Passmark sprang Göteborgsvarvet på 1.21.40 i fjol och slog personligt rekord på halvmaran med fem minuter i år.

– Jag får vara nöjd. Jag ville verkligen under 1.15 och jag tror att jag hade haft det i mig, men jag har tränat så himla hårt nu. Min första vilodag på hela året var förra måndagen och det följde jag upp med dubbla intervallpass, korta intervallpass med högre hastighet, på tisdagen och onsdagen, vila på torsdagen och lätt jogg på fredagen. Kroppen var jättebra. Stefan (Freij) hjälper mig massor och vi kollade kroppen två gånger förra veckan.

Maratonlopp i Stockholm på lördag

Efter helgens väl genomförda lopp i Göteborg ska Robbin Passmark snabbt ladda om batterierna för nästa stora lopp – Stockholm Marathon på lördag.

– Jag cyklade två och en timme på söndagen för att försöka få igång benen direkt. Jag tycker att kroppen känns jättebra. Jag har lite träningsvärk i framsida lår, annars är det ingen fara. Vi kommer köra samma upplägg inför Stockholm Marathon och jag hoppas att jag kan hålla ut längre genom att sänka tempot. Marathon känns lite mer som min distans och det är det vi har legat och tränat på.

Robbin Passmark sprang Stockholm Marathon på 2.56 i fjol och årets målsättning är att komma under 2.45.

– Springer jag under 2.45 säkrar jag en plats till Berlin Marathon nästa år. Ska jag springa under 2.45 är det 3.55-fart som gäller och det är där omkring jag har legat och tränat väldigt mycket. Med en bra dag, bra förberedelser och att värken i låret släpper så borde jag ha det, men jag ska inte vara för kaxig.

– Jag var inte snäll mot kroppen nu och sprang ut mig en vecka innan loppet, men det är självvalt. Vi såg Göteborgsvarvet som det hårda passet innan Stockholm Marathon. Jag är just nu inte toppformad för att göra sådana här snabba lopp eftersom jag tränar så mycket cykling och simning inför Ironman.

Ironman i Kalmar i sommar

Passmark gjorde förra sommaren sitt livs första Ironman och kom i mål på tio timmar och elva minuter och är mitt uppe i förberedelserna inför årets Ironman-tävling i Kalmar.

– Jag tränar alla tre grenar lika mycket. Det har kanske varit lite mindre simning och mest fokus på cykling och löpning. Kalmar Ironman är A-målet. Jag springer Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon för att jag vill det och det är inget som är med i Ironman-planeringen. Jag tycker att löpning är det absolut roligaste och om jag nu lyckas med mitt mål får jag springa Berlin Marathon nästa år.