REPLIK: Korta vårdköer i Kalmar län håller på att bli det normala

I en debattartikel skriven av moderater påstås det att vårdköerna i Region Kalmar län har blivit ”det nya normala”. Det är en verklighetsbeskrivning som är missvisande. Att korta väntetiderna och öka tillgängligheten är och kommer förbli en av regionens högsta prioriteringar. Att påstå något annat är att blunda för det enorma arbete som regionens medarbetare gör varje dag.

Svensk sjukvård, inklusive vår egen region, har genomgått några tuffa år med ekonomisk osäkerhet och effekterna av en global pandemi. Trots dessa utmaningar når Region Kalmar län starka resultat i nationella jämförelser. Våra hälsocentraler får kontinuerligt högsta betyg i de nationella patientenkäterna, och förtroendet för vården i länet är bland de högsta i hela landet.

När oppositionen målar upp en bild av ett system i fritt fall, väljer de att utelämna de faktiska framsteg som görs.

Andelen invånare med en fast läkarkontakt har ökat kraftigt. Vi har förlängt öppettiderna hälsocentralerna. Mobila vårdteam har introducerats. Listan på allt regionen gjort och lyckats med de senaste åren går att göra lång.

Resultaten har också varit glädjande. Vi har kortat köer, till barn- och ungdomspsykiatrin, till hörselvården, till operation, med mera. Det här vet Moderaterna, de sitter på samma möten som oss när vi får dessa siffror presenterade. Den kunskapen verkar de i alla fall besitta när de på reklampelare runt om i länet försöker ta åt sig äran för att regionen faktiskt har kortat vårdköerna.

Vi är de första att understryka att ingen ska behöva vänta för länge på vård. Varje person som fastnar i en kö för en operation eller en hörapparat är en person för mycket. Men lösningen har inte Moderaterna. I sin artikel räknar de upp flera prioriteringar de har, så som att vårdgarantin ska uppfyllas, att hälsocentralernas läkare inte ska ha för många listade patienter och att man inte ska behöva vänta för länge på att få komma fram till 1177-telefon. Allt detta är redan politik vi driver.

Det vården behöver är en regering som finansierar vården fullt ut, så att vi kan lägga mer resurser på att korta köerna. Vi behöver en fortsätta stark finansiering av vården, bygga ut samverkan med kommunerna kring våra äldre, och ge regionens medarbetare rätt förutsättningar att göra sina jobb.

Vi håller på att korta vårdköerna och vi har kommit långt. Om vi får ett fortsatt förtroende i valet kommer vi korta köerna ännu mer.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande

Lena Granath (V), regionråd